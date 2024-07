Cała Polska żyje wątkiem lesbijskim w serialu "Na Wspólnej". Bohaterka Marty Wierzbickiej - Ola - po wielu nieudanych związkach z mężczyznami zakocha się w... kobiecie. A raczej da się poderwać. Zapytaliśmy Martę jak się jej grało intymne sceny z kobietą i jak reaguje męska część ekipy?

Początkowo obie czułyśmy się zawstydzone, bo sam fakt grania tego, że coś się rodzi między dwiema kobietami nie jest łatwy. Rodzenia się uczucia i pokazania, że rzeczywiście my czujemy do siebie pociąg. Początkowo Ola ma go mniej, a Klaudia od samego początku pokazuje, że Olka jej się mega podoba. Po prostu ją podrywa, co też nie było dla niej łatwe. Same pocałunki same w sobie nie były trudne. Poza tym, że koledzy dookoła byli zaaferowani: "łooo dziewczyny się całują". I później się do tego przyzwyczaili. My też. Sceny łóżkowe… - mówi nam Marta Wierzbicka, która wciela się w postać Oli.