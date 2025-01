Netflix zapowiada kontynuację hitowego serialu „1670”! Drugi sezon polskiej produkcji ponownie przeniesie widzów do XVII wieku, gdzie Jan Paweł podejmie próbę zdobycia ważnego stanowiska politycznego. Pierwszy zwiastun pokazuje, że twórcy zachowali charakterystyczny humor i nawiązania do współczesnych realiów. Premiera nowych odcinków planowana jest na 2025 rok. Co już wiadomo o nadchodzącym sezonie?

Jest pierwszy zwiastun 2. sezonu „1670” . Co zobaczą widzowie?

Fani pokochali produkcję "1670" za bezkompromisowy humor, historyczne nawiązania i współczesną ironię. Nic więc dziwnego, że widzowie Netflixa chcieliby wiedzieć, co czeka ich w kolejnym, 2. sezonie produkcji, który został potwierdzony już jakiś czemu. Wygląda na to, że Netflix uchylił właśnie rąbka tajemnicy i zaprezentował pierwszy zwiastun zapowiadający "1670" 2!

W zaprezentowanym przez Netflix materiale widzimy Jana Pawła (w tej roli Bartłomiej Topa), który planuje zorganizowanie wielkiego wydarzenia w Adamczysze. Celem jest zdobycie prestiżowego stanowiska politycznego, jednak nie wszystko idzie zgodnie z jego oczekiwaniami. Fabuła sezonu 2 ma być jeszcze bardziej epicka, zabawna i pełna zaskakujących momentów.

Nic zatem dziwnego, że fani nie mogą się wprost doczekać, aż zobaczą kontynuację ulubionej produkcji Netflixa. Zauważalne są też pewne zmiany:

Jedyna polska produkcja, na którą czekam z wypiekami na twarzy

Widać lekką zmianę stylistyki (być może większy budżet) ale fajnie, widać, że będzie zabawnie i z jajem

R.PALKA

Kiedy premiera 2. sezonu "1670"?

Netflix oficjalnie potwierdził, że drugi sezon „1670” zadebiutuje w 2025 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, jednak fani mogą spodziewać się kontynuacji przygód Jana Pawła i mieszkańców Adamczychy jeszcze w tym roku. Twórcy zapowiadają, że nowe odcinki utrzymają charakterystyczny humor i nawiązania do współczesnych realiów, a akcja będzie jeszcze bardziej dynamiczna i zaskakująca.

Niestety, póki co nie jest jasne, kiedy dokładnie zobaczymy 2. sezon "1670". Możemy być jednak pewni, że produkcja będzie trzymać rękę na pulsie i poinformuje fanów o dacie premiery tak szybko, jak będzie to możliwe!

„1670” – sukces polskiego serialu na Netflixie

Pierwszy sezon „1670” okazał się niespodziewanym hitem, zdobywając popularność zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Połączenie historycznej scenerii z nowoczesnym humorem sprawiło, że produkcja wyróżnia się na tle innych polskich seriali. Drugi sezon ma szansę umocnić tę pozycję i przyciągnąć jeszcze większą widownię:

Akcja drugiego sezonu dzieje się latem i jest kontynuacją historii, którą śledziliśmy w pierwszej części, więc wciąż jesteśmy w 1670 roku. Wszyscy pracujący nad serialem poczuliśmy, że ludzie pokochali kierunek, w którym idziemy, więc możemy pójść jeszcze dalej i śmielej. Czujemy przestrzeń, żeby jeszcze zaskoczyć, żeby zrobić nowy sezon jeszcze bardziej epicko, wzruszająco, śmiesznie, jeszcze bardziej ''1670'' - mówił jakiś czas temu mediom reżyser, Maciej Buchwald.

My już nie możemy doczekać się, aż nowe odcinki "1670" ujrzą światło dzienne. Czekacie na tę premierę?

