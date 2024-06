4. sezon „Sukcesji” zamknął pełną zwrotów akcji i napięcia serię HBO, która stała się hitem. Walka o panowanie w firmie rodzinie Royów dobiegła końca. Kto okazał się najtwardszym zawodnikiem w bezlitosnej branży?

Zakończenie produkcji HBO wypadło niezwykle dramatycznie. Zawsze wiedzieliśmy, że będzie to taktyczna partia szachów o imponujących proporcjach, ale nowy zwiastun wywołał wielkie zamieszanie wśród widzów.

Rodzeństwo Royów zawarło nieoczekiwany sojusz, aby pokonać ojca, ale sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, gdy Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) dał Loganowi cynk.

Na zwiastunie wyraźnie widać, że linie bitwy są dobrze wytyczone, a rodzeństwo współpracuje ze starymi wrogami, wśród których są Stewy i Sandy. Później Logan szczerze mówi swoim dzieciom: „Kocham was, ale nie jesteście poważnymi ludźmi”.

„Sukcesja”: sezon 4. Zwiastun finału historii o rodzinie Royów

Przez poprzednie trzy sezony fani obserwowali, jak odnoszący sukcesy potentat medialny Logan nieustannie stawia czoła presji ze strony rodziny, aby wybrać następcę swojego imperium medialnego w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia i podeszłego wieku. Choć jednak momentami mogliśmy się zastanawiać, czy on naprawdę zamierza oddać firmę komukolwiek?

Prawdopodobnymi kandydatami byłaby trójka jego dzieci zwłaszcza, że zawsze zamierzał utrzymać firmę w rodzinie – ale Kendall, Roman (Kieran Culkin) i Shiv (Sarah Snook) sprawili, że Logan nie mógł czuć się całkowicie pewnie, powierzając im swoje obowiązki. 4. sezon to koniec tego rodzinnego dramatu.

Oficjalne streszczenie brzmi: „W sezonie 4. sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco wizjonerowi technologii Lukasowi Matssonowi jest coraz bliżej.

„Perspektywa tej wstrząsającej sprzedaży wywołuje egzystencjalny niepokój i podziały rodzinne wśród rodziny Royów, którzy spodziewają się, jak będzie wyglądać ich życie po sfinalizowaniu transakcji”.

„Następuje walka o władzę, gdy rodzina rozważa przyszłość, w której jej znaczenie kulturowe i polityczne zostaje poważnie ograniczone”.

Oczywiście fani już poczuli przedsmak tego, co nadejdzie w zwiastunie , który po raz pierwszy pokazał rodzeństwo Royów w sezonie 4.

I choć wielu fanów rozpoczynało czwarty sezon z nadzieją na więcej odcinków, ogłoszono, że będzie to ostatni sezon serialu.

Showrunner Jesse Armstrong potwierdził tę wiadomość, mówiąc: „W tytule „Sukcesja” kryje się obietnica. Nigdy nie myślałem, że to może trwać wiecznie. Koniec zawsze był w mojej głowie. Od 2. sezonu próbuję pomyśleć: czy to będzie następny, czy ten po tym, czy może ten po tamtym?”

Armstrong kontynuował: „Spotkałem się z kilkoma innymi scenarzystami, zanim zaczęliśmy pisać 4. sezon, mniej więcej w listopadzie lub grudniu 2021 r., i powiedziałem: «Słuchaj, myślę, że to może być to»".

„I graliśmy w różne scenariusze: moglibyśmy nakręcić kilka krótkich sezonów lub dwa kolejne. Albo moglibyśmy ciągnąć to wieki i zmienić serial w coś raczej innego, bardziej dynamicznego, swobodnego, zabawnego, gdzie byłyby dobre i złe tygodnie”.

Dodał: „Albo moglibyśmy zrobić coś bardziej napakowanego i kompletnego, i wyjść mocniejszym. I to zdecydowanie zawsze było moją preferencją.”

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun 4. sezonu "Sukcesji".

