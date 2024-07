„Rozdzielenie” to nieoczywisty serial Apple TV+, który zrobił furorę i zgarnął świetne recenzje. Mimo niezbyt rozbudowanej reklamy i raczej cichej premiery, produkcja szybko zyskała fanów – także w Polsce. Wreszcie mamy informacje, co z kontynuacją serii Bena Stillera.

Popularny serial, w którym rolę główną gra Adamie Scott, pojawi się na platformie streamingowej 17 stycznia 2025 r.

To jeszcze sporo czasu, ale na szczęście już pojawił się zwiastun drugiego sezonu. W klipie widzimy dobrze znanych nam bohaterów "Rozdzielenia" i słuchamy procedury zgody na rozszczepienie osobowości.

Ale jak widzieliśmy w sezonie 1., sprawy nie są takie proste. Widzimy, jak pracownicy Lumon Industries znów lądują w tajemniczej korporacji. Wiemy już, że w kontynuacji pojawia się nowa postać grana przez Gwendoline Christie ("Gra o tron"), która mówi Markowi i Helly: „Powinniście wyjść wyjść”.

Zwiastun drugiego sezonu "Rozdzielenia"

Fani domagają się wiadomości o drugim sezonie od czasu premiery hitu science-fiction w Apple TV+ w 2022 roku. Wcześniej mówiono, że kontynuacja może pojawić się już w 2024 roku. Jednak później twórcy nabrali wody w usta.

Ten zwiastun przedstawia najbardziej szczegółowe spojrzenie na nowe odcinki, jakie do tej pory widzieliśmy. Wcześniej opublikowano jedynie niewielkie fragmenty.

Znamy jednak kilka szczegółów na temat tego, co będzie się działo w drugim sezonie: „Mark (Scott) i jego przyjaciele dowiadują się o strasznych konsekwencjach lekceważenia bariery rozdzielenia, co prowadzi ich dalej na ścieżkę nieszczęścia”.

Oprócz Scotta i Lower Patricia Arquette powróci jako menadżerka Harmony Cobel, a Christie dołączy do obsady w sezonie 2.

Finał pierwszego sezonu „Rozdzielenia” przyniósł nam kilka ogromnych zwrotów akcji, w tym fakt, że żona Marka żyje i ma się dobrze, a Helly informuje salę na wydarzeniu w Lumon, że firma okłamuje opinię publiczną i torturuje swoich pracowników.

Jak potoczy się akcja po tym, jak Mark krzyknął: "Ona żyje!"? Na informację fani będą musieli poczekać z zapartym tchem do stycznia. Czujemy jednak, że będzie warto.

Zobacz także: Będzie 4. sezon „The Bear”? Gwiazda serialu zabrała głos

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.