Po tym jak wczoraj ujawniono datę premiery nowej serii „Gwiezdne wojny: Akolita”, fani z niecierpliwością czekają na serial Disney+.

W zwiastunie możemy zapoznać się z historią oraz bohaterami serialu. Fabuła będzie krążyła wokół ciemnej strony Mocy, która budzi się i zakłóca spokój w Zakonie Jedi.

Po tym widowisku widzowie mogą spodziewać się tego, co fani "Gwiezdnych wojen" lubią najbardziej, czyli wielu walk na miecze świetlne.

„Gwiezdne wojny: Akolita” - zwiastun i data premiery

Akcja nowego serialu „Gwiezdne wojny: Akolita” będzie rozgrywać się w epoce Wysokiej Republiki i u szczytu świetności Zakonu Jedi. Strażnicy Pokoju stanął przed wielkim niebezpieczeństwem.

Fabuła będzie opowiadać o słynnym mistrzu Jedi (Lee Jung-jae), którego śledztwo w sprawie szokującej zbrodni zmusza go do zmierzenia się z niebezpiecznym wojownikiem ze swojej przeszłości (Amandla Stenberg).

Oprócz Stenberga i Lee w serialu występują także Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo i Carrie-Anne Moss.

Twórca serii Leslye Headlanda, który wcześniej powiedział podcastowi EW Dagobah Dispatch na temat serialu: „»Gwiezdne wojny: Akolita« wyróżnia się, ponieważ jest najwcześniejszym na osi czasu »Gwiezdnych Wojen«, jaki kiedykolwiek pokazaliśmy".

„Zbliżamy się do końca Wysokiej Republiki, prowadzącej do prequeli George’a (przyp. red. - Lucasa), więc patrzymy na okres, w którym Jedi są u szczytu swojej potęgi", wyjaśnił.

„Myślę, że to, co czyni ten serial innym i interesującym, to fakt, że jest przedstawiany z perspektywy złoczyńców z Gwiezdnych Wojen”, dodał.

„Gwiezdne wojny: Akolita” pojawi się na Disney+ już 4 czerwca 2024 roku.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek