Pięciokrotny laureat Oscara Alfonso Cuarón („Harry Potter i więzień Azkabanu”, „Roma”) wraca z odcinkowym thrillerem psychologicznym. W „Sprostowaniu” wystąpią Cate Blanchett, Kevin Klein, Sacha Baron Cohen oraz Kodi Smit-McPhee.

Reklama

Premierę zaplanowano na piątek, 11 października na Apple TV+. Serwis streamingowy udostępnił pierwszą zapowiedź siedmioodcinkowego serialu, który wygląda na niezwykle mroczny, a każda postać wydaje się przechodzić przez jakiś rodzaj kryzysu.

Pierwsza zapowiedź „Sprostowania” z Cate Blanchett

W trailerze „Sprostowania” możemy zobaczyć, jak ktoś prawie zostaje potrącony przez samochód, uderza pięścią w ścianę i zanurza się w wodzie, a głos narratora mówi: „Uważaj na narrację i formę. Ich moc może przybliżyć nas do prawdy”.

„Ale z powodu naszych głęboko zakorzenionych przekonań i osądów, które wydajemy, mogą one również być bronią o wielkiej sile manipulacji. Panie i panowie, bądźcie tego świadomi”, słyszymy.

Oparty na powieści o tym samym tytule serial śledzi losy uznanej dziennikarki Catherine Ravenscroft (Blanchett), która „zbudowała swoją reputację, ujawniając wykroczenia i przewinienia innych”.

Zobacz także

Jednak gdy otrzymuje egzemplarz powieści od nieznanego autora, „jest przerażona, ponieważ zdaje sobie sprawę, że teraz jest główną bohaterką historii, która ujawnia jej najciemniejsze sekrety”.

W opisie czytamy: „Gdy Catherine ściga się, aby odkryć prawdziwą tożsamość pisarza, jest zmuszona stawić czoła swojej przeszłości, zanim zniszczy to zarówno jej własne życie, jak i relacje z mężem Robertem (Sacha Baron Cohen) i ich synem Nicholasem (Kodi Smit-McPhee)”.

Dodatkowi członkowie obsady to Lesley Manville („The Crown”), Louis Partridge („Enola Holmes”), Leila George, Hoyeon („Squid Game”) oraz Indira Varma jako narratorka.

Hasło serialu brzmi złowieszczo: „Wszelkie podobieństwo do osób żyjących lub zmarłych nie jest przypadkowe”. Poniżej możecie zobaczyć wspomniany zwiastun serialu Apple TV+.

Zobacz także: Pierwsza zapowiedź 2. sezonu „The Last of Us”. Pedro Pascal i Bella Ramsey wracają

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.