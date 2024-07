Fani po raz pierwszy mogą zobaczyć, jak Timothée Chalamet prezentuje się w roli Boba Dylana. W sieci pojawił się już zwiastun „A Complete Unknown”, w którym młody aktor śpiewa piosenki amerykańskiego poety.

Długo oczekiwany film biograficzny, napisany przez Jamesa Mangolda i Jaya Cocksa przedstawia wczesne lata z życia legendarnego muzyka w Nowym Jorku aż do występu na Newport Folk Festival w 1965 roku, który odmienił jego karierę.

W zwiastunie widzimy Timothée Chalameta, który gra klasyczny utwór „A Hard RAin’s A-Gonna Fall” z lat 60. Jak na razie nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery filmu.

Jest zwiastun „A Complete Unknown”. Timothée Chalamet śpiewa Boba Dylana

Pierwszy zwiastun zapowiada trójkąt miłosny między Bobem Dylanem a Joan Baez, a także Sylvie Russo (w tej roli Elle Fanning).

W filmie występują także Edward Norton („Podziemny krąg”, „Lęk pierwotny”) jako Pete Seeger, Boyd Holbrook („Narcos”, „Logan: Wolverine”) jako Johnny Cash, Dan Fogler („Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „The Offer”) jako Albert Grossman, PJ Byrne („Babilon”, „Wilk z Wall Street”) jako Harold Leventhal, Norbert Leo Butz („Ja cię kocham, a ty z nim”, „Bloodline”) jako Alan Lomax, Scoot McNairy („Godless”, „Frank”) jako Woody Guthrie i Will Harrison („Obława”) jako Bob Neuwirth.

Mangold wyjaśnił wcześniej, dlaczego chciał opowiedzieć historię Dylana w rozmowie z The Hollywood Reporter: „To niesamowity czas w amerykańskiej kulturze i historia młodego, 19-letniego Boba Dylana, który przyjeżdża do Nowego Jorku z jakimiś 2 dolarami w kieszeni i w ciągu trzech lat staje się wyjątkową sensacją. Najpierw został zaszufladkowany w muzyce folkowej w Nowym Jorku, a potem przekonuje do siebie coraz większą publikę, gdy jego gwiazda wschodzi”.

„To bardzo interesująca, prawdziwa historia i opowiada o tak interesującym momencie na amerykańskiej scenie”, dodał reżyser.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.