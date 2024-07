Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

W trzecim odcinku 2. sezonu „Rodu smoka” pojawia się zmartwiony Daemon Targaryen (Matt Smith) i ser Simon Strong (Simon Russell Beale), który nie do końca wie, co sądzić o księciu Targaryenów, gdy ten pojawia się na jego progu.

Nowa postać, która pojawia się w kontynuacji, to krewny przebiegłego Lorda Larysa Stronga (Matthew Needham) i odgrywa kluczową rolę w trzecim odcinku.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o ser Simonie Strongu i aktorze Simonie Russellu Beale, który wciela się w jego rolę.

Kim jest ser Simon Strong w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Ser Simon Strong jest rycerzem rodu Strong i pradziadkiem lorda Larysa Stronga.

Obecnie rządzi Harrenhal – miejscem spornym, ponieważ zarówno Zieloni, jak i Czarni próbowali wykorzystać je jako punkt odniesienia w swojej wojnie domowej.

W odcinku trzecim 2. sezonu drużyny udają się do Harrenhal, ale jak ser Simon Strong sobie tam poradzi?

Kto gra ser Simona Stronga w „Rodu smoka”?

Brytyjski aktor Sir Simon Russell Beale wciela się w postać ser Simona Stronga w „Rodzie smoka”.

Aktor ma znakomitą karierę zarówno na scenie teatralnej, jak i ekranie. Przygodę rozpoczął w Royal Shakespeare Company i Teatrze Narodowym. Zdobył trzy nagrody Oliviera i jedną nagrodę Tony.

Widzowie z pewnością kojarzą go z serii głośnych produkcji jak „Śmierć Stalina”, „Głębokie błękitne morze”, „Dom grozy”, „Skrytka”, „Tajemnice lasu”, „Tarzan: Legenda”, „Błogosławieństwo”, „Operacja Mincemeat”, „Thor: Miłość i grom”, „Firebrand”, „Skłodowska”, „Ambition”, „Targowisko próżności”, „Ostateczna operacja”, „Maria, królowa Szkotów”, „Moja kuzynka Rachela” czy „Orlando”.

Niedawno gościnnie wystąpił również w serialu „Mary & George”.

W 2019 roku Beale otrzymał tytuł szlachecki.

Co stało się z ser Simonem Strongiem w książce „Ogień i krew”?

W powieści George'a R. R. Martina Ser Simon Strong jest podobny do serialowej wersji bohatera, jednak odnosi się z mniejszą pogardą wobec Larysa Stornga.

W „Ogniu i Krwi” Daemon przetrzymuje ser Simona i jego synów jako zakładników. Kiedy w końcu przybywa, zostaje uwolniony przez ser Cristona Cole'a (Fabien Frankel), ale książę Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) uważa ser Simona za zdrajcę i twierdzi, że zbyt łatwo zrezygnował z Harrenhal.

Aemond wyrusza na pojedynek z ser Simonem, następnie zabija go i karmi nim swojego smoka Vhagara.

2. sezon „Rodu smoka” jest dostępny na platformie Max od 17 czerwca 2024 roku. Seria będzie miała osiem odcinków. Ostatni z nich pojawi się na platformie 5 sierpnia.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.