Jennifer Aniston bardzo się wzruszyła, rozmawiając o serialu "Przyjaciele" podczas wywiadu z Quintą Brunson z Abbott Elementary w ramach serii „Aktorzy w aktorach” dla magazynu Variety .

Reklama

Serialowa Rachel Green rozpłakała się, gdy zapytano ją, jakie to uczucie, gdy ogląda się teraz serial, i wyjaśniła:

Przepraszam, właśnie zaczęłam myśleć o… zaczęła Aniston ze łzami w oczach

Jennifer Aniston wspomina zmarłego Matther Perry'ego

W ten sposób Aniston prawdopodobnie chciała nawiązać do tragicznej śmierci swojego kolegi z planu, Matthew Perry’ego, który zmarł w październiku zeszłego roku. Brunson powiedziała jej, że nie muszą rozmawiać o serialu, jeśli Aniston nie chce, ale zapewniła ją:

Wszystko w porządku. To łzy szczęścia

Po tym, jak członek ekipy produkcyjnej wręczył jej chusteczkę, panie zaczęły rozmawiać o tym, że ukochany serial komediowy kończy w tym roku 30 lat – Aniston żartowała, że ona również kończy 30 lat, i opowiadała historię o dniu emisji pierwszego odcinka.

To takie dziwne, że w ogóle pomyślę, że ten film ma 30 lat, bo po prostu... pamiętam dzień, w którym miała mieć premierę, no wiesz, w telewizji, w NBC. Ja i Matthew Perry jedliśmy gdzieś lunch i wiedzieliśmy, że Lisa (Kudrow) farbuje włosy. Więc pobiegliśmy do salonu fryzjerskiego, a ja zakradłam się – ona była w zlewie – i wziąłem dyszę od faceta, który właśnie miało to zrobić, i po prostu zaczęła myć jej włosy śmieje się gwiazda

Dalej kontynuowała:

Zobacz także

Zdecydowanie wymknęło się to spod kontroli i to było niefortunne. Ale podekscytowanie, jakie towarzyszyło nam, wydawało się, jakby to było wczoraj.

O 30-leciu serialu "Przyjaciele" Jennifer Aniston mówi:

Fakt, że miał ten serial miał tak długie, cudowne życie i nadal wiele znaczy dla ludzi – to jeden z najwspanialszych prezentów, myślę, że cała nasza piątka… cała nasza szóstka nie mogła sobie tego wyobrazić.

Dodała, że poprzedniego wieczoru przez godzinę rozmawiała przez FaceTime z Courteney Cox i nadal utrzymuje regularny kontakt z pozostałymi członkami obsady, podsumowując: „To rodzina na zawsze”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek