Emocje po 14. edycji "Tańca z gwiazdami" powoli opadają, ale z pewnością zostanie ona na długo zapamiętana. Wiele osób sądziło, że Kryształową Kulę zdobędzie Roksana Węgiel i jej partner Michał Kassin. Tak się jednak nie stało, ale tancerz podkreśla, że wokalistka i tak jest ogromnie utalentowana. Podczas wywiadu do rozmowy włączył się Jakub Pursa, a jego słowa nie do końca spodobały się Kassinowi.

Michał Kassin spiął się z partnerem podczas wywiadu

Bez wątpienia 14. edycja "Tańca z gwiazdami" należała do jednych z najlepszych w historii programu. To wszystko za sprawą wielkich nazwisk i ich talentu. Na parkiecie prezentowały się takie gwiazdy jak Roksana Węgiel, Anita Sokołowska, Julia Kuczyńska czy Maciej Musiał. Nie wątpliwie wszyscy zachwycali widzów swoimi umiejętnościami na parkiecie, ale finalnie widzowie postanowili, że to właśnie Anita Sokołowska i Jacek Jeschke powinni wygrać Kryształową Kulę. Nie da się ukryć, że wiele osób miało nadzieje, że trafi jednak ona w ręce 19-letniej wokalistki i jej partnera. Niektórzy nawet sugerowali, że wokalistce jest łatwiej z powodu wieku i sprawności fizycznej, jednak jej taneczny partner zapewnia, że musiała włożyć tyle samo pracy co inni.

Roksana jest bardzo zdolną osobą, ale wcześniej za dużo nie miała do czynienia z tańcem towarzyskim, więc musieliśmy od początku robić te podstawy i w zasadzie była w podobnym położeniu co inne gwiazdy — powiedział Michał Kassin dla ''Plejady''.

Adam Jankowski/East News

Podczas wywiadu Michałowi Kassinowi towarzyszył jego partner Jakub Pursa, który pomagał parze przy choreografiach. Tancerz stwierdził, że jego ukochany miał ogromne szczęście, że trafił na Roksanę Węgiel, ponieważ była ona nie tylko utalentowana, ale nie brakowało jej również zapału.

Uważam, że miałeś ogromne szczęście, trafiając na Roksanę, bo ma talent, jest młoda, jej ciało jest w pełni sprawne i przede wszystkim bardzo chciała. Nie wszystkie gwiazdy miały taką sprawność fizyczną i nie wszystkie miały taką ambicję, jaką miała Roksana — powiedział Jakub Pursa.

Michał Kassin nie do końca zgodził się ze słowami partnera:

Ja się nie zgadzam do końca na przypinanie takiej łatki, że jej wszystko spadło z nieba... — powiedział Michał Kassin.

W dalszej części rozmowy panowie skupili się na przewadze fizycznej Roksany Węgiel podczas programu i chyba doszli do porozumienia.

Osoba, która ma 19 lat, będzie się poruszała w inny sposób niż osoba, która ma 50 lat, i to jest naturalne — dodał Kassin w rozmowie z ''Plejadą''.

Ona ma 19 lat, a potrafiła wydobyć w siebie dojrzały ruch, gdzie bardzo często to wymaga naprawdę wielu lat treningu — doprecyzował Jakub Pursa.

fot. Jacek Kurnikowski, Piotr Podlewski/AKPA