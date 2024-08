Wygląda na to, że niechęć Dominiki do ex małżonki Marcina Hakiela rośnie coraz bardziej. Przedtem kobieta raczej milczała w tym temacie, podobnie zresztą jak sama Kasia Cichopek, która od czasu rozstania nie komentowała sprawy. Tymczasem partnerka tancerza zdążyła już kilkukrotnie uderzyć w aktorkę, a teraz wdała się z jej powodu w niezłą awanturę.

Partnerce Marcina Hakiela puściły hamulce, znowu poszło o Cichopek

Choć małżeństwo Marcina Hakiela i Kasi Cichopek rozpadło się przeszło dwa lata temu i dziś każde z nich układa sobie życie u boku nowych partnerów, temat ten powraca jak boomerang. Najpierw to tancerz żywo komentował rozstanie, sugerując, że jego żona dopuściła się romansu. Potem oliwy do ognia dolewała ex żona Maćka Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz, a gdy wydawać by się mogło, że sytuacja w końcu się uspokoiła, do akcji wkroczyła partnerka Hakiela.

Marcin Hakiel z ukochaną Instagram@MarcinHakiel

Dominika, która zresztą obecnie spodziewa się dziecka z Marcinem, urządziła ostatnio Q&A, podczas którego wbiła szpilę Cichopek, sugerując, że to przez nią tancerz nie weźmie udziału w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Nie minęło wiele czasu, a znów wybuchła z tego powodu niemała afera. Zaczęło się od tego, że Dominika postanowiła powspominać na Instagramie swoje stylówki, w których pojawiała się za kulisami "TzG". Tymczasem pewna internautka zdecydowała się wykorzystać okazję, by powiedzieć wprost, co myśli o zachowaniu ukochanej Hakiela.

Czym wy się tutaj tak zachwalacie. Kobieta bez klasy, wypowiadająca się źle o matce dzieci swojego partnera! KASIA ani razu nie wypowiedziała się źle o Marcinie, a to babsko chodzi i klapie jęzorem! Wstyd kobieto!

Minęła raptem chwila, a Dominika pospieszyła z odpowiedzią.

Wstyd to jest obgadywać ludzi za plecami, ja mówię to, co myślę wprost

Awantura z udziałem partnerki Marcina Hakiela Instagram@_de_bonbon_

Partnerka Hakiela: "Dopóki była taka możliwość, siedziałam cicho"

Internautka nie zamierzała odpuszczać i dalej bez ogródek uderzała w Dominikę.

Ale to jest matka dzieci twojego partnera!! Milczenie jest złotem

Katarzyna Cichopek Tadeusz Wypych/REPORTER/EAST NEWS

Na te słowa Dominice puściły wszystkie hamulce. Cała w emocjach wyjawiła, że "siedziała cicho, dopóki mogła", jednak teraz przelała się czara goryczy.

Pani Beato, z całym szacunkiem, ale jestem w ciąży, a nazwała mnie pani ''babskiem chlapiącym jęzorem'', a daje mi pani rady na temat savoir vivre odnoszenia się do matki dzieci… dla mnie matka dzieci, to nie jest tytuł ani jakiś immunitet, który zwalnia ową matkę z zachowań fair play. Różnica jest taka, że ja nie robię tego w białych rękawiczkach. Dopóki była taka możliwość, siedziałam cicho, ale też mam prawo bronić siebie i swoich bliskich. Zresztą nie mam poczucia żebym zrobiła coś złego, wyraziłam tylko swoje zdanie i to w uważam, bardzo kulturalny sposób. Dlaczego obserwujący zawsze mają monopol na wszystko i swoją stałą mantrę ''Ja tylko wyrażam swoje zdanie'', a ja jako twórca profilu nie mogę go wyrazić?

Z każdą chwilą sytuacja pogarszała się coraz bardziej. Gdyby tego było mało, niespodziewanie wtrąciła się kolejna obserwatorka, twierdząc, że Dominika porównuje się do "Kurzajewskiej" i dodając: "Prymityw zawsze w końcu z człowieka wychodzi". Ukochana Hakiela prędko odbiła piłeczkę, pisząc: "Dokładnie, właśnie wyszedł z Pani". Wtedy internautka odpaliła się jeszcze bardziej.

Możesz misiu pyszczyć w necie, możesz misiu pompować własne ego, możesz świecić cy*em i d*pą. Mnie to lata. Robisz z siebie pośmiewisko. Spadam. Aaa i zatrudnij stylistkę, jak chcesz zgrywać celebrytke

Awantura z udziałem partnerki Marcina Hakiela Instagram@_de_bonbon_

Na koniec Dominika odpowiedziała jej w niemniej wulgarny sposób.

Skoro Ci to lata, to po co tutaj szczekasz? Zaczepiasz mnie, piszesz chamski komentarz i dziwisz się, że jest reakcja. Wiem, wiem, zgrabnym dziewczynom, jak nie ma co powiedzieć, to mówi się, że świecą d*pa i cy*kiem. To zazwyczaj opinia kobiet, które nie mają czym świecić. Ja mogę ci to samo powiedzieć na żywo, nie w necie. Nie mam z tym problemu... ciekawe, co Ty byś powiedziała misiu. Pośmiewisko to Ty robisz z siebie, pisząc taki żałosny komentarz. Aaaa i nie potrzebuje stylisty, ale mam parę osób, którym mogłabyś ich polecić

Awantura z udziałem partnerki Marcina Hakiela Instagram@_de_bonbon_

Co ciekawe, warto wspomnieć, że ostatnio Kasia Cichopek udzieliła wywiadu, w którym po raz pierwszy odniosła się do rozstania z Hakielem. Tajemniczo jednak i w zaledwie kilku słowach wyznała, że: "Do tanga trzeba dwojga". Myślicie, że teraz zareaguje na słowa Dominiki?

