W nocy z 28 na 29 października amerykańskie media poinformowały o nagłej śmierci jednego z aktorów, znanych z serialu "Przyjaciele". Matthew Perry, który przez lata wcielał się w rolę Chandler'a zmarł w wieku 54 lat. Przyczyna śmierci? Ta jest tematem śledztwa.

Dopiero co polskie media rozpisywały się o stracie w rodzimym kinie. Wówczas nasz kraj obiegła informacja, że nie żyje gwiazda serialu "Czterej pancerni i pies", Barbara Stesłowicz, która zmarła dwa miesiące po urodzinach. Tymczasem amerykańskie media poinformowały o kolejnej stracie w świecie aktorstwa. W nocy z 29 na 29 października zmarł Matthew Perry. Widzowie na pewno kojarzą go z roli Chandler'a z serialu "Przyjaciele", gdzie wcielał się w rolę śmieszka. Aktor miał zaledwie 54 lata.