Matthew Perry zmarł 28 października br. w wieku zaledwie 54-lat. Mężczyzna utonął w swoim basenie. Sprawę bada prokuratura.

Pomimo tego, że obsada "Przyjaciół" pojawiła się na pogrzebie Maathew Perry'ego. Długo milczeli na temat śmierci aktora. Dzisiaj na temat utraty swojego bliskiego przyjaciela nie tylko z serialu "Przyjaciele" postanowiła odezwać się Jennifer Aniston. Na Instagramie opublikowała wymowny post, po którego przeczytaniu łzy same napływają do oczu.

W poście pod zdjęciami, dodanymi przez Jennifer, widnieje szczere wyznanie. Wyznaje, że to nieszczęśliwe wydarzenie, jakim była śmierć Maathew bardzo mocno na nią wpłynęło.

Pożegnanie z naszym Mattym było szaloną falą emocji, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia doświadcza straty. Utrata życia lub utrata miłości. Będąc w stanie naprawdę siedzieć w tym smutku, możesz poczuć chwile radości i wdzięczności za to, że kochałeś kogoś tak głęboko. I kochaliśmy go głęboko. Był taką częścią naszego DNA. Zawsze było nas 6. To była wybrana rodzina, która na zawsze zmieniła bieg tego, kim byliśmy i jaka miała być nasza ścieżka. Matty WIEDZIAŁ, że uwielbia rozśmieszać ludzi. Jak sam powiedział, jeśli nie usłyszał „śmiechu”, myślał, że umrze. Od tego dosłownie zależało jego życie. I właśnie to mu się udało. Rozśmieszył nas wszystkich. I śmiej się mocno. Przez ostatnie kilka tygodni przesyłaliśmy sobie nawzajem nasze SMS-y. Śmiech i płacz, a potem znowu śmiech. Zachowam je na zawsze. Znalazłam jedną wiadomość, którą pewnego dnia wysłał mi nie wiadomo skąd. To mówi wszystko

- napisała Jennifer Aniston.