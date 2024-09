Swatting to forma cybernękania, która polega na fałszywym zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji, aby wywołać nagłą interwencję służb, takich jak policja lub SWAT. W przypadku Jennifer Aniston anonimowa osoba zgłosiła rzekome zagrożenie w jej domu, co spowodowało błyskawiczną reakcję funkcjonariuszy. Policja pojawiła się na miejscu, przygotowana na poważne zagrożenie, jednak szybko odkryła, że sytuacja była bezpodstawna.

Jennifer Aniston z "Przyjaciół" ofiarą niebezpiecznego swattingu

Swatting zyskał niechlubną popularność w ostatnich latach, zwłaszcza wśród celebrytów, streamerów i osób publicznych. Jennifer Aniston dołączyła do rosnącej listy gwiazd, które padły ofiarą tego niebezpiecznego żartu. Choć w jej przypadku nikomu nie stała się krzywda, takie sytuacje mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, jeśli policja zostanie wezwana do interwencji w pełnym uzbrojeniu. Jak informuje policja osoba, która zadzwoniła na policję mówiła o przyjaciółce, która "nie radzi sobie dobrze" i w zawiłych słowach mówiła o "spotkaniu po drugiej stronie".

Według dostępnych informacji, Jennifer Aniston była w szoku po tym, jak policja wkroczyła do jej rezydencji. Aktorka musiała udzielić wyjaśnień i potwierdzić, że w jej domu nie doszło do żadnego zagrożenia. Chociaż funkcjonariusze szybko opuścili miejsce zdarzenia, pozostawili aktorkę w niepewności co do bezpieczeństwa jej prywatnego życia.

Obecnie służby prowadzą śledztwo, mające na celu ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej za fałszywe zgłoszenie. Swatting jest nie tylko formą nękania, ale również poważnym przestępstwem, które może wiązać się z wysokimi karami. Policja podejmuje działania, aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności.

