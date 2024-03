Natasza Urbańska nie ukrywała wzruszenia w najnowszym odcinku "The Voice Kids". Jurorka na planie muzycznego talent show zaczęła opowiadać o swojej córce i emocje wzięły górę. Natasza Urbańska popłakała się przed kamerami.

Natasza Urbańska płacze w "The Voice Kids"

Przed nami kolejne występy i wielkie emocje w najnowszej edycji "The Voice Kids". W tym sezonie do grona jurorów dołączyła Natasza Urbańska, która świetnie sprawdza się w tej roli. Na planie programu gwiazda chętnie opowiada o sobie i swoich bliskich. Ostatnio Natasza Urbańska zaskoczyła wyznaniem o córce mówiąc, że "Kalina to jest taki mały Józefowicz". W najnowszym odcinku jurorka znów wspominała o swojej córce, ale tym razem nie potrafiła opanować wzruszenia.

Moment, który mnie kompletnie rozwalił, bo ja sobie nie pozwalam na chwilę słabości, bo scena wymaga. Miałam jubileusz w Buffo, taki swój koncert, taki naprawdę pierwszy. I moja córka, chyba miała wtedy cztery latka, taka maciupcia, pierwszy raz przyszła do teatru. Jeszcze nie wiedziała za bardzo, kim jest mama. Wychodzę na scenę w sukni, uczesana, z mikrofonem, i nagle widzę, jak ona wybiega z rzędu i stoi na środku i krzyczy: ''Mama, mama!''. Widzę ją i … się odwróciłam, myślę: ''Boże nie zaśpiewam więcej...'' mówiła łamiącym się głosem.

Zobaczcie wyjątkowy fragment "The Voice Kids" ze wzruszającym wyznaniem Nataszy Urbańskiej!