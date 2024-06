Jest wiele godnych uwagi rzeczy w nowym, mrocznym podejściu Matta Reevesa do "Batmana" – od mrożącej krew w żyłach atmosfery inspirowanej "Siedem" po wspaniałą scenografię i doskonałą ścieżkę dźwiękową.

Ale być może najbardziej imponującą rzeczą jest lista gwiazdorska, która ożywia, niektórych z najsłynniejszych mieszkańców Gotham. Wśród nich są Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, John Turturro i Andy Serkis.

Mówiąc o skompletowaniu tej imponującej obsady podczas ekskluzywnego wywiadu dla RadioTimes.com, producent Dylan Clark wyjaśnił: „Jedną z najlepszych rzeczy w byciu partnerem Matta Reevesa jest to, że jest on genialnym pisarzem. A kiedy pisze, jego mózg reżysera widzi pewne obrazy i po drodze wyczuwa pewnych aktorów".

„I zawoła: «Wiesz, kto jest naprawdę interesujący... Czuję się jak ta osoba...» i nagle zaczynasz składać w całość ten piękny pastisz różnych aktorów", tłumaczył.

„A ponieważ Matt jest taki dobry, kiedy idziesz i zaczynasz rozmawiać, oni są naprawdę zainteresowani współpracą z nim, ponieważ wiedzą, jaki będzie poziom opieki, szczegółowości i szczegółowości".

„Więc Robert był pierwszym wielkim zdobywcą i, co ciekawe, bez naszej wiedzy interesował się «Batmanem». Zoë zawsze była kimś, kto w naszym odczuciu miał klimat Seliny Kyle – jest taka twarda, a jednocześnie bezbronna, jest dziewczyną z Nowego Jorku i jest po prostu niezaprzeczalnie fajna. A potem, wiesz, po prostu zeszliśmy na dół listy, Jeffrey, Colin, Dano, Turturro, Peter Sarsgaard i oczywiście Andy Serkis".

Poniżej prezentujemy całą obsadę "Batmana".

„Batman”. Obsada najnowszego filmu o mrocznym mścicielu

Robert Pattinson gra Batmana/Bruce’a Wayne’a

Kim jest Bruce Wayne/Batman? Batman, jeden z najbardziej znanych superbohaterów na świecie, to mściwe alter ego samotnego miliardera Bruce’a Wayne’a, z którym stara się chronić Gotham City przed głęboko zakorzenioną przestępczością i korupcją. W tej wersji Bruce ma dopiero dwa lata swojej kariery jako mroczny mściciel i wciąż rozwija swoje umiejętności walki z przestępczością oraz zdolności detektywistyczne. Ale cały swój czas poświęca byciu Batmanem – a reżyser Matt Reeves opisuje jego obsesję jako niemal uzależnienie.

W czym jeszcze grał Robert Pattinson? Pattinson zyskał międzynarodową sławę grając Edwarda Cullena w serialu "Zmierzch", a wcześniej grał Cedrica Diggory'ego w "Harrym Potterze i Czarze Ognia". Od tego czasu występował w produkcjach niezależnych i artystycznych, współpracując z najbardziej uznanymi reżyserami na świecie. Do jego imponujących osiągnięć należą "Cosmopolis", "Good Time", "High Life" i "Lighthouse", a ostatnio powrócił w stronę hitów kinowych, w tym kluczową rolę w "Tenet" Christophera Nolana.

Zoë Kravitz gra Kobietę-Kota/Selinę Kyle

Kim jest Selina Kyle/Kobieta-Kot? Akcja filmu rozgrywa się, zanim Selina w pełni stała się Kobietą-Kotem, którą fani mogli znać z komiksów. Jest kelnerką w nocnym klubie, handlarką narkotyków i włamywaczką, która desperacko poszukuje swojej zaginionej współlokatorki, spotykając przy tym Batmana i rzucając mu wyzwanie w zakresie jego poglądu na dobro i zło.

W czym jeszcze zagrała Zoë Kravitz? Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „High Fidelity”, „Wielkie kłamstewka”, „Troje na gigancie”, „Niezgodna”, „KIMI”, „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grinderwalda”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Ostra noc”, „Seria Niezgodna: Wierna”, „Dope”, „Zbuntowana”, „Dobre zabijanie” czy też „Mad Max: Na drodze gniewu”.

Paul Dano gra Człowieka-Zagadkę/Edwarda Nashtona

Kim jest Edward Nashton/Zagadka? Riddler, ikoniczny złoczyńca Batmana, w tej wersji jest seryjnym mordercą, który atakuje elitarnych obywateli Gotham i transmituje na żywo swoje zbrodnie całemu światu, twierdząc, że jego celem jest „zdemaskowanie prawdy” o Gotham. Regularnie drwi z Batmana, zostawiając za sobą zagadki na miejscach zbrodni.

W czym jeszcze grał Paul Dano? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Pan i Pani Smith”, „Inwestorzy amatorzy”, „Fabelmanowie”, „Ucieczka z Dannemory”, „Okja”, „Wojna i pokoj”, „Młodość”, „Zniewolony. 12 Years a Slave”, „Labirynt” czy „Dla Ellen”.

Jeffrey Wright gra porucznika Jamesa „Jima” Gordona

Kim jest James Gordon? Porucznik GCPD – którego znamy z komiksów, został później komisarzem – James jest głównym sojusznikiem Batmana w Departamencie Policji Gotham City, który jest również zaangażowany w wykorzenienie korupcji w mieście.

W czym jeszcze brał udział Jeffrey Wright? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Amerykańska fikcja”, „Westworld”, „Anioły w Ameryce”, „Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”, „Asteroid City”, „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”, „Broken Flowers” czy „Nie czas umierać”.

Colin Farrell gra Pingwina/Oswalda „Oza” Cobblepota

Kim jest Oswald „Oz” Cobblepot/Pingwin? Kolejna postać, która nie do końca osiągnęła status, jaki miał później w komiksach – poznajemy Cobblepota jako oszpeconego, wschodzącego przestępcę, który nie cierpi, gdy nazywa się go Pingwinem.

W czym jeszcze grał Colin Farrell? Aktor ma na koncie duże role w takich produkcjach jak „Duchy Inisherin”, „Dżentelmeni”, „Na wodach północy”, „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”, Detektyw”, „Telefon”, „Lobster”, „Niepokonani”, „Zabicie świętego jelenia”, „Rekrut”, „Na pokuszenie”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Raport mniejszości” czy też „7 psychopatów”.

John Turturro gra Carmine’a Falcone

Kim jest Carmine Falcone? Falcone, cieszący się złą sławą przestępca z Gotham City, rządzi większą częścią miasta, ale jest prawie tak samotniczy jak Bruce Wayne i rzadko pojawia się publicznie.

W czym jeszcze grał John Turturro? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Barton Fink”, „Długa noc”, „Big Lebowski”, „Rozdzielenie”, „Quiz Show”, „Bracie, gdzie jesteś”, „Sekretne dno”, „Transformers: Zemsta upadłych”, „Transfomers 3”, „Transformers”, „Hazardziści”, „Dwóch gniewnych ludzi”, „Nie zadzieraj z fryzjerem”, „Casanova po przejściach”, „Dobry agent” czy „Metro strachu”.

Andy Serkis gra Alfreda Pennywortha

Kim jest Alfred? Lokaj i mentor Batmana, w tej wersji Batmana, para nie jest w szczególnie dobrych stosunkach i nie rozmawia zbyt wiele – mimo że pozostaje zaufanym powiernikiem. Martwi się raczej o Bruce'a i jego obsesję na punkcie zostania Batmanem.

W czym jeszcze grał Andy Serkis? Aktor jest znany ze swoich przeobrażeń w takich produkcjach jak trylogia „Władca Pierścieni”, „Wojna o planetę małp”, „King Kong”, a także hitach jak „Luther: Zmrok”, „Gwiezdne wojny: Andor”, „Czarna Pantera”, „Prestiż”, „Avengers: Czas Ultrona”, „Niedobrani” czy „Atramentowe serce”.

Peter Sarsgaard gra Gila Colsona

Kim jest Gil Colson? Wydaje się, że Colson, prokurator okręgowy w Gotham, zagubił się i nie radzi sobie z korupcją w mieście, ignorując zachowanie szefów mafii i maksymalnie wykorzystując zalety swojej pracy .

W czym jeszcze grał Peter Sarsgaard? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Jackie”, „Dochodzenie”, „Była sobie dziewczyna”, „Nie czas na łzy”, „Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej”, „K-19”, „Obywatel Jones”, „Lekomania”, „Plan lotu”, „Pakt z diabłem”, „Sierota”, „Transfer”, „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”, „Córka”, „Blue Jasmine” czy „Pamięć”.

Jayme Lawson gra Bellę Real

Kim jest Bella Real? Bella kandyduje na burmistrza Gotham City i bardzo pragnie uzyskać wsparcie Bruce'a Wayne'a. Politykowi zależy na rzeczywistych zmianach w Gotham, które zmaga się z biedą i korupcją.

W czym jeszcze grał Jayme Lawson? Aktorka zagrała w takich produkcjach jak „Pierwsza dama”, „Królowa wojownik”, „Till”, „Genius: MLK/X”, „Jak wysadzić rurociąg” czy też „Żegnaj, moja miłości”.

Alex Ferns gra komisarza Pete'a Savage'a

Kim jest komisarz Pete Savage? Szef wydziału policji Gotham City Savage jest sceptycznym wobec Batmana, byłym partnerem porucznika Jamesa Gordona.

W czym jeszcze brał udział Alex Ferns? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Godzilla i Kong: Nowe imperium”, „Gwiezdne wojny: Andor”, „The Devil’s Hour”, „Jeden gniewny człowiek”, „Ferajna z Baker Street”, „Danny Boy”, „Drwale”, „Klub Knuckledust”, „Czarnobyl”, „Gniew” czy też „Legend”.

Rupert Penry-Jones wcieli się w burmistrza Dona Mitchella Jr.

Kim jest burmistrz Don Mitchell Jr.? Urzędujący burmistrz Gotham City polityk walczy o utrzymanie swojej pozycji, gdy zostaje wciągnięty w poczynania Człowieka-Zagadki.

W czym jeszcze grał Rupert Penry-Jones? Aktor znany jest z ról w takich produkcjach jak „Perswazje”, „Prawnicy”, „Morderca z Whitechapel”, „Korona na Gwiazdkę”, „Cena honoru”, „Wirus” czy też „Piraci”.

Charlie i Max Carver grają Bliźniaków

Kim są Bliźniacy? Są poplecznikami Pingwina i pracują w jego nocnym klubie.

W czym jeszcze uczestniczyli Charlie i Max Carver? Jego brata Charile’ego możemy znać z takich tytułów jak „Ratcherd”, „Chłopcy z paczki”, „Kim jest Michael”, „Gotowe na wszystko”, „American Horror Story: NYC”, a także „Pozostawieni” i „Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak”.

Uwaga! Spoiler

Barry Keoghan jako bezimienny więzień Arkham

Kim jest anonimowy więzień Arkham? Cóż, nigdy nie został ujawniony z imienia. Ale chyba wiemy, kto to jest. Barry Keoghan pojawia się w jednej scenie pod koniec filmu.

W czym jeszcze grał Barry Keoghan? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Saltburn”, „Duchy Inisherin”, „Zabicie świętego jelenia”, „Władcy przestworzy”, „Eternals”, „Zielony Rycerz: Green Knight”, „Zwierzęta Ameryki”, „Czarnobyl”, „Dunkierka” czy też „Black 47”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek