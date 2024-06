Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery 3. sezonu „Bridgertonów”

16 na Netfliksie pojawił się 3. sezon „Bridgertonów”. Twórcy podzielili najnowszą odsłonę kostiumowego melodramatu na dwie części. Za nami pierwsza z nich. Warto przypomnieć, że do finału całej serii jeszcze daleko. Producenci zapowiedzieli już 4. sezon, także fani mogą odetchnąć z ulgą.

Nowy sezon popularnego dramatu z epoki skupia się na Penelope i jej poszukiwaniach kandydata na męża. Kiedy jednak Colin zgadza się pomóc, wkrótce staje się zazdrosny o nowego kochanka przyjaciółki – czarującego kawalera Lorda Deblinga, który wydaje się poważnie myśleć o Penelope. Wówczas Colin zaczyna rozumieć, co naprawdę czuje do dziewczyny, którą niedawno skrzywdził.

Oprócz romansu Penelopy i Colina, w najnowszej części nowo obsadzona Hannah Dodd w roli Franceski również odkrywa swoją historię miłosną.

Wszystko to dzieje się w oszałamiającym otoczeniu, w tym w Chelsea Garden Bridgerton, przy znakomitej, nieoczywistej ścieżce dźwiękowej.

Poniżej wyjaśniamy zakończenie pierwszej części trzeciego sezonu „Bridgertonów”.

Jak zakończył się 3. sezon „Bridgertonów”?

Ostatni odcinek części pierwszej rozpoczyna się od wizyty lorda Deblinga w domu Featheringtonów, aby podarować Penelope roślinę, ku wielkiemu zaskoczeniu jej rodziny.

Wszyscy inni również są w dobrych humorach, gdy widzimy, jak Benedykt (Luke Thompson) odwiedza Lady Tilley Arnold (Hannah New), nawet królowa jest w dobrym nastroju, gdy czyta Lady Whistledown i widzi, że zyskała przychylność anonimowej pisarki. Aby to uczcić, obiecuje wydać wystawny bal i tym samym uczcić Francescę i jej zbliżający się związek z Lordem Samadani.

Po powrocie do domu przygotowania Violet (Ruth Gemmell) na przybycie Lorda Samadani (David Mumeni) zostają wstrzymane, gdy Francescę niespodziewanie odwiedza John Stirling, hrabia Kilmartin (Victor Alli).

Para oczywiście spotkała się na krótko na Hawkins Ball i wydaje się, że między nimi do czegoś doszło, ku wielkiemu zamieszaniu Violet. Kiedy jednak Lord Samadani w końcu przybywa, staje się jasne, że Francesca nie przestaje myśleć o Kilmartinie, gdy ten pospiesznie wychodzi.

Will Mondrich (Martins Imhangbe) również staje przed dylematem, czy zatrzymać klub, czy nie. Teraz, gdy jego rodzina ma dobrą opinię, kwestia posiadania takiego biznesu spycha jego nazwisko na dół.

Później, tego samego dnia podczas otwarcia kolekcji lorda Fullera wraz z resztą rodziny Ton, Debling i Penelope rozmawiają, a Debling opowiada o tym, jak szuka „praktycznej” pary, aby móc wyjeżdżać na miesiące na badania. Cieszy się, że Penelope jest osobą, która potrafi zająć się własnymi pasjami. W trakcie dyskusji Coli widzi ich i wychodzi.

W rezydencji Cowperów Cressida (Jessica Madsen) pozostaje milcząca, ponieważ nie odwiedził jej żaden mężczyzna. Eloise (Claudia Jessie) składa jej wizytę, aby sprawdzić, co u swojej nowej przyjaciółki, ale przerywa jej ojciec Cressidy, który mówi, że nie wolno jej się już zadawać z Eloise. Na balu jednak Cressida mówi, że zignoruje prośbę taty.

Jeśli chodzi o Colina, najwyraźniej przechodzi on swego rodzaju przemianę, rozmawia z przyjaciółmi o samotności i najwyraźniej zmaga się z myślą o znalezieniu żony. Następnego dnia Lord Debling prosi Portię (Polly Walker) o rękę Penelopy, a ona najwyraźniej jest bardzo zadowolona z perspektyw córki. Oznacza to, że rodzina Featheringtonów również podniesie rangę społeczeństwa.

Ale Penelope po prostu pragnie miłości, czego jej matka nie może zrozumieć, ponieważ chce, aby jej córka była rozsądna i myślała o korzyściach płynących z poślubienia mężczyzny takiego jak Debling.

Tego wieczoru, w przeddzień balu u królowej, Violet prowadzi rozmowę z Colinem, która omija prawdziwy temat: jego rosnące uczucia do Penelopy. Próbując skłonić go do działania pomimo chęci pozostania tego wieczoru w domu, wspomina o zbliżających się oświadczynach Deblinga.

Na balu Violet i Lord Marcus Anderson (Daniel Francis) rozmawiają i odkrywają, że oboje są wdowami, co najwyraźniej łączy między sobą wiele chemii, gdy Marcus opisuje swoją zazdrość wobec Violet po związku miłosnym.

Chociaż Marcus próbuje powiedzieć swojej siostrze, Lady Danbury (Adjoa Andoh) o swojej sympatii do Violet, ona jednak w to nie wierzy. Odrzuca go, twierdząc, że po prostu chce znaleźć przelotny związek.

Francesca również pośpiesznie wycofuje się z balu po otrzymaniu prezentu od lorda Kilmartina, a jej odejście tylko wzburza królową, która jako jej brylant w tym sezonie jest żywo zainteresowana sprawami Franceski.

Ale tego wieczoru Francesca jest zajęta grą na pianinie i mówi matce, że Kilmartin podarował jej nuty, które zostały przearanżowane na podstawie muzyki usłyszanej wcześniej w mieście.

Violet po prostu się uśmiecha, gdy zdaje sobie sprawę, że Kilmartin zdobył sympatię swojej córki dzięki tak przemyślanemu prezentowi.

Staje się jasne, że siostry Featherington, Philippa (Harriet Cains) i Prudence (Bessie Carter), wykazują objawy ciąży, po tym jak matka zleciła im spłodzenie dziedzica.

Czy Penelope i Colin spotykają się w 3. sezonie „Bridgertonów”?

Na parkiecie podczas balu Penelope wypytuje lorda Deblinga o to, czy mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić zakochanie się w sobie nawzajem, ale on nie wydaje się tym tak zainteresowany jak ona.

Przerywając ich taniec – ku zaskoczeniu gapiów – Colin zabiera Penelopę na parkiet i próbuje odwieść ją od poślubienia Deblinga. Cressida wkracza, by tańczyć z Deblingiem i opowiedzieć o tym, jak blisko są Penelope i Colin, co tylko go denerwuje. Wtedy opuszcza bal.

Penelope i Debling szczerze rozmawiają o tym, że Penelope najwyraźniej darzy Colina uczuciami, ale Penelope odrzuca to, mówiąc, że Colin nigdy by się w niej nie zakochał. Życzy jej dobrego wieczoru i zostawia ją zalaną łzami, gdy Portia przychodzi zobaczyć, co się dzieje.

Powóz Penelopy odjeżdża, gdy Colin go zatrzymuje i pyta, czy może wejść do środka. Kiedy Penelope mu na to pozwala, Colin mówi, że nie może poślubić Deblinga i że nie jest dla niej odpowiedni. Penelope mówi Colinowi, że Debling tak naprawdę ją odrzucił, ponieważ sądził, że darzy Colina uczuciami, co uważa za niedorzeczne.

„A co, jeśli rzeczywiście coś do ciebie czuję?” Colin pyta Penelopę, klęka przed nią, mówiąc jej, że od jakiegoś czasu próbuje „czuć mniej”, ale nie może przestać myśleć o ich pocałunku.

Dziewczyna przyznaje, że „bardzo chciałaby być kimś więcej niż tylko przyjaciółmi” i w końcu się całują, po czym dzielą się razem gorącą sceną .

Po tym, jak Colin poprawia sukienkę i fryzurę Penelopy w domu, schodzi z powozu i wyciąga rękę do Penelopy, pytając, czy jedzie z nim.

„Na litość boską, Penelope Featherington, wyjdziesz za mnie czy nie?”, mówi Colin, a kamera kieruje się w stronę bardzo szczęśliwej – ale zaskoczonej – Pen, której zapiera dech w piersiach.

Co wydarzy się w drugiej części 3. sezonu „Bridgertonów”?

W siedzi jest już zwiastun drugiej części sezonu 3. , który rozpoczyna się od poinformowania rodziny Bridgertonów o ślubie Colina i Penelopy.

Eloise (Claudia Jessie) namawia Penelopę, aby powiedziała Colinowi o swojej podwójnej tożsamości jako Lady Whistledown. Czy może to pokrzyżować plany ślubne?

Showrunner Jess Brownell zażartowała niedawno, że w drugiej połowie sezonu parę czeka „znacznie więcej romansu” .

W rozmowie dla RadioTimes.com ujawniła: „Dramat zdecydowanie rzuca się w oczy w drugiej połowie meczu”.

Kontynuowała: „Myślę, że sekret Penelopy bardzo na niej ciąży i w drugiej połowie będzie więcej romansu”.

„Wiesz, Pen i Colin zastanawiają się nad całą sytuacją i jest trochę czasu, żeby po prostu z tym żyć”.

W rozmowie z Today.com Brownwell ujawnił, że druga połowa odcinków toczy się w „znacznie bardziej napiętym i ekscytującym tempie”, jednocześnie wskazując na wiele przeszkód na horyzoncie dla pary.

„Kiedy Pen i Colin zostają parą, konflikt wynika bardziej z faktu, że Penelope skrywa ten gigantyczny sekret w postaci Whistledowna” – powiedziała. „A także reakcja Eloise na zbliżające się spotkanie tej dwójki”.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun drugiej części 3. sezonu „Bridgertonów”, który pojawi się na Netfliksie już 13 czerwca.

