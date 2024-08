Szef produkcji „Rodu smoka” Ryan Condal podał aktualizację dotyczącą harmonogramu produkcji 3. sezonu i potwierdził, kiedy zakończy się prequel "Gry o Tron".

Serial wyemitował finał drugiego sezonu na początku sierpnia, co spotkało się z mieszanymi reakcjami widzów, ponieważ nie pokazano ważnego wydarzenia z książki, Bitwy o Gullet, co niektórzy uznali za bardzo rozczarowujące.

Showrunner Condal zapewnił, że ten kluczowy moment pojawi się w nadchodzącym odcinku, a prace nad scenariuszem trzeciego sezonu są już w toku. Twórcy planują rozpoczęcie zdjęć na "początku 2025 roku" (via Variety).

Co wiemy o kolejnych sezonach „Rodu smoka”?

Na konferencji prasowej z okazji zakończenia 2. sezonu „Rodu smoka”, Condal został zapytany, czy serial będzie trzymał się formatu ośmiu odcinków na sezon, czy wróci do dziesięcioodcinkowego formatu z pierwszego sezonu.

Odpowiedział: „Nie rozmawiałem jeszcze o tym z HBO. Przewiduję, że tempo serialu, z perspektywy dramatycznej narracji, będzie kontynuowane w podobny sposób od drugiego sezonu”.

Bez względu na wszystko presja jest duża, aby wiernie przedstawić wspomnianą Bitwę o Gullet, a Condal przeprosił za opóźnienie po emisji finału drugiego sezonu.

„Staramy się dać Gullet... czas i przestrzeń, na które zasługuje”, wyjaśnił. „Oczywiście każdy, kto widział finał, wie, że zmierzamy do tego wydarzenia. To wydarzenie nastąpi bardzo szybko w kontekście narracji Rodu smoka”

Condal dodał: „Serial jest tak skomplikowany, że naprawdę tworzymy wiele linii fabularnych w każdym sezonie. Przepraszam za oczekiwanie, ale powiem tylko, że jeśli Rook's Rest i Red Sowing są jakimkolwiek wskaźnikiem, to uda nam się osiągnąć wielki sukces z Bitwą o Gullet w przyszłości”.

„Ród smoka” spotkał się z pewną krytyką wcześniej w sezonie za przedstawienie mrocznego zwrotu akcji z udziałem dwóch najemników o pseudonimach Krew i Sert, co niektórzy fani argumentowali, że nie dorównuje szokującej wartości pisarstwa George'a RR Martina.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.