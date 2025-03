Izabela Macudzińska zyskała ogromną popularność dzięki "Królowym życia" i "Diabelnie boskim". Aktualnie jest jedną z większych gwiazd TTV. Sława ma jednak dobre i złe strony, tak samo mocno, jak stała się inspiracją dla fanek, tak samo często musi mierzyć się z krytycznymi opiniami. Często stara się nie reagować, ale nie w przypadku, kiedy chodzi o jej jedyną córkę.

Izabela Macudzińska staje w obronie córki

Izabela Macudzińska pokazała, jak spędza czas ze swoją 16-letnią córką. Pod zdjęciami niemalże od razu pojawiło się dziesiątki komentarzy. Niektóre z nich uderzały w nastoletnią Elizę Macudzińską:

Eliza usta powiększone - napisał jeden z internautów.

Izabela Macudzińska niemalże natychmiastowo zareagowała na przytyk w stronę swojego dziecka, dementując, że Eliza miałaby cokolwiek poprawiać w swojej urodzie:

Elizka nic nie ma zrobionego, jest piękna naturalnie i nic nie musi robić - napisała.

Wsparła ją w tym inna internautka:

Ma po prostu pomalowane a nie zrobione permanentnie xd

Fani zachwycają się córką Macudzińskiej:

Eliza Macudzińska aktualnie rozwija swoją karierę jako influencerka. Ostatni rok tworzyła popularną w sieci grupę Teenz, z na czas projektu "daily" (polegającym na codziennym nagrywaniu filmów na kanał Youtube przez rok), wyprowadziła się z domu rodzinnego do Warszawy. Oprócz kontentu do sieci, Eliza Macudzińska spełniła wiele innych swoich marzeń, takich jak nagrywanie piosenek czy gościnny występ podczas dużego koncertu Julii Żugaj. To nie wszystko, już w maju odbędzie się obóz dla młodzieży, którego gośćmi specjalnymi będą Eliza Macudzińska i jej przyjaciele z Teenz. Córka Izabeli Macudzińskiej podzieliła się także wieściami, że jest w związku, a jej partnerem jest Marcel Gawroński znany w sieci jako Gawronek.

Chociaż Eliza Macudzińska samodzielnie działa w sieci zaledwie od roku, to widzowie TTV znają ją od lat. W końcu w "Królowych życia" zadebiutowała u boku rodziców zaledwie jako 8-latka. Internauci nie szczędzą jej komplementów:

Eliza piękna cudowna dziewczyna. Patrząc na nią można powiedzieć, jaka naturalność jest cudowna. Obie jesteście piękne

Eliza jest idealna. Niech nie zmienia w sobie NIC

Elizka wyrosła na piękną dziewczynę! Od początku bardzo wam kibicowałam, bo jako rodzina widać u was wartości

Metamorfoza Izabeli Macudzińskiej

Izabela Macudzińska doskonale wie, czym jest hejt, bo sama wielokrotnie go doświadcza. Ludziom przeszkadza to, jak wygląda, jak żyje i jakie zdjęcia wstawia do sieci. "Królowa życia" jednak nie przejmuje się przytykami. Żyje tak, aby być szczęśliwa. Nie ukrywa jednocześnie, że ma na swoim koncie wiele zabiegów medycyny estetycznej czy operacji plastycznych. Izabela Macudzińska nie ukrywa, że poprawiła sobie nos czy piersi a także korzystała z zabiegów takich jak "cat eye", lifting policzków czy powiększanie ust. W ostatnich latach przeszła także spektakularną metamorfozę, gubiąc kilkadziesiąt kilogramów. Swoją przemianę zawdzięcza, więc nie tylko zabiegom ale również zdrowej diecie i ćwiczeniom. Nie chce jednak, by jej córka oceniana była przez pryzmat jej decyzji.

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są dla córki bardzo wspierającymi rodzicami i zrobią wszystko, by Eliza mogła spełniać swoje marzenia i budować swoją pewność siebie.

