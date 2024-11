Jesienna ramówka Polsatu była zaskoczeniem dla wielu telewidzów, którzy nie zobaczyli uwielbianego show "Love Island", ale mogli za to śledzić zupełnie nowy format, "Moja mama i twój tata". Jak program sprawdził się w kontekście oglądalności? Czy stacja planuje kontynuację show? Są nowe informacje na ten temat!

Reklama

Będzie kolejny sezon "Moja mama i twój tata"? Wszystko jasne

Gdy Katarzyna Cichopek odeszła z TVP, nie było jasne, co dalej z karierą telewizyjną prezenterki, a fani martwili się, czy jeszcze zobaczą ją w roli gospodyni show. Na szczęście widzowie nie musieli długo czekać, by zobaczyć swoją ulubienicę na szklanym ekranie i to w zupełnie nowej odsłonie. Katarzyna Cichopek została prowadzącą nowości w Polsacie - programu "Moja mama i twój tata", który przyciągnął przed telewizory pokaźne grono widzów. Czy show doczeka się zatem kontynuacji?

Wszystko wskazuje na to, że choć program cieszył się sporą popularnością, jego losy nie są jeszcze przesądzone. Co ciekawe, niemałe zainteresowanie wzbudzały również powtórki, które były emitowane w weekendy (premierowe odcinki można było oglądać w środowe wieczory):

Stacja pokładała duże nadzieje w formacie ''Moja Mama i Twój Tata'', więc fakt, że pierwszy sezon nie rozbił telewizyjnego banku z pewnością nie jest powodem do szczególnej radości. Oglądalność kolejnych odcinków jednak rosła, wielką popularnością cieszyły się też weekendowe powtórki. Los programu Kasi Cichopek wcale nie jest więc jeszcze przesądzony - podaje źródło Shownews.pl.

Instagram @mojamamaitwojtata

A co dalej z karierą Katarzyny Cichopek w Polsacie? Wygląda na to, że tu nie ma znaków zapytania: stacja jest zadowolona z przebiegu współpracy, a nawet ma apetyt na więcej. Myślicie, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, który również pojawiał się w "Moja mama i twój tata" mają

Jeśli zaś chodzi o samą prowadzącą i jej hucznie celebrowany transfer do Polsatu, to tu nic się nie zmieniło. Stacja chce kontynuować współpracę z Kasią i ją rozwijać. Aktualnie klaruje się to, jak - poza ''Halo tu Polsat'' - można ją u nas wykorzystać. Zapewne jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzą nowe pomysły dyrektora Miszczaka i na Kasię, i na Maćka (Kurzajewskiego - przyp. red.) - dodał informator portalu.

Tak wyglądają relacje par po "Moja mama i twój tata"

Nie da się ukryć, że ważnym elementem "Moja mama i twój tata" są relacje nie tylko na oczach kamer, ale także związki kontynuowane po show. Nic dziwnego, że fani programu byli bardzo ciekawi, czy ich ulubieńcom udało się zbudować trwałe relacje. Tuż po finale Monika z "Moja mama i twój tata" przerwała milczenie i zdradziła, że żadna z par nie przetrwała, a te smutne doniesienia potwierdziły się w piątkowym wydaniu "Halo, tu Polsat", gdy Donata i Krzysztof przyznali, że nie są już razem.

A Wy? Czekacie na kolejny sezon "Moja mama i twój tata"? A może wolicie inny, randkowy format telewizyjny?

Reklama

Zobacz także: Wiemy, co dalej ze związkami par z "Moja mama i twój tata". Jedno zaskakuje