W ubiegłym odcinku programu "Moja mama i Twój tata" dużo się działo. Nie dość, że niektóre pary bardzo się do siebie zbliżyły, to jeszcze tuż przed finałem program opuściły aż trzy osoby! Fani nie mogą uwierzyć, że to właśnie ją wytypowali eksperci. W sieci zawrzało!

Burza po odcinku "Moja mama i Twój tata"

Pierwszy sezon programu "Moja mama i Twój tata" spotkał się z wielką sympatią widzów, którzy w każdą środę śledzą losy bohaterów. Dotychczas życie w domu rodziców i dzieci płynęło dość spokojnie, jednak dwa tygodnie temu rozpętała się prawdziwa burza. Sławek, który był w parze z Anią chciał wyeliminować ją z programu, co spotkało się z wielkim szokiem widzów oraz pozostałych uczestników. Na całe szczęście kobieta została w show i może rozwijać swoją znajomość z Piotrem, który niegdyś był "związany" z Alicją. Ta z kolei znalazła ukojenie w ramionach Sławka, który jak się okazuje, wciąż myśli o Ani. Historia jest bardzo zawiła, jednak fani programu zdążyli się w niej odnaleźć i szumnie komentują poczynania uczestników. Niestety, jak w każdym tego typu programie co jakiś czas ktoś musi opuścić show i udać się do domu.

W przedostatnim odcinku pierwszego sezonu "Mojej mamy i Twojego taty" eksperci randkowi, czyli dzieci uznali, że na miłość nie ma szans Jacek oraz Agnieszka, która kilka odcinków temu dopiero dołączyła do grona rodziców i jeszcze nie zdążyła rozwinąć znajomości z żadnym mężczyzną. Fani nie mogli zrozumieć, jakim kluczem kierowały się dzieci i w komentarzach rozpętała się niemała burza:

Co to ma być? Przecież ona dopiero weszła do programu!

Agnieszka powinna zostać a ta Lucynka już dawno powinna była odejść !

Dlaczego Agnieszki się pozbyli.. ona dopiero co przyszła. mogli dać jej szansę. Lucyna jest od początku, a zupełnie nikogo nie znalazła. Wg mnie jeśli już ktoś, to ona powinna opuścić program - rozpisują się fani.

Lucyna, o której wspominają fani, również opuściła program, jednak zrobiła to dobrowolnie po rozmowie z Katarzyną Cichopek. Co ciekawe, fani programu "Moja mama i Twój tata" również skomentowali nietypowe zachowanie Moniki, której nie spodobał się pomysł zaproszenia trenerki od uczuć. W trakcie zajęć Monika śmiała się i nie skupiła na ćwiczeniach i widzowie ocenili, że jest zbyt zamknięta na takie metody pracy nad emocjami.

Ta Monika strasznie zamknięta. Dziwne zachowanie

Monika nie ma klasy! Szkoda tylko Szymona na tą kobietę - rozpisują się widzowie.

Już za tydzień odbędzie się wielki finał pierwszego sezonu "Mojej mamy i Twojego taty". Będziecie oglądać?

