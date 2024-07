Złamanie kręgosłupa – odcinek piersiowy lub piersiowo-lędźwiowy zazwyczaj jest stabilny i nie wymaga leczenia operacyjnego. Czasem zdarza się, że w wyniku urazu dochodzi do odpryśnięcia fragmentów kości co w rezultacie może prowadzić do porażenia kończyn górnych.

Złamanie kręgosłupa – kompresyjne złamania odcinka piersiowego

Złamania kompresyjne są jednym z najczęstszych urazów odcinka piersiowego. Ponieważ w tym miejscu kręgosłup jest stabilnie i nieruchomo umocowany do ramy piersiowej trudno o inne uszkodzenia. Bardzo często osoba, która doznała złamania kręgosłupa na skutek silnego nacisku kręgów nie jest świadoma tego, co się stało, ponieważ początkowo nie odczuwa żadnych dolegliwości. Tym bardziej jeżeli nie doszło do odprysków kości, ani urazu rdzenia kręgowego. Złamania kompresyjne najczęściej są wynikiem postępującej osteoporozy. Mogą również być skutkiem upadków, nowotworów i urazów.

Złamanie kręgosłupa – przyczyny i skutki złamań kręgosłupa w odcinku szyjnym

Do złamań kręgosłupa w odcinku piersiowym najczęściej dochodzi na skutek urazów i wypadków, takich jak: upadek na pośladki, skok na proste nogi, gwałtowne silne zgięcie ciała i upadek na plecy. Złamanie kręgosłupa w odcinku piersiowym często nie daje wyraźnych symptomów, lecz zdarza się również, że jest powodem szeregu dolegliwości, takich jak:

nagły i silny, lub przewlekły i umiarkowany ból zlokalizowany w miejscu złamania i promieniujący do pleców i rąk,

trudności z oddychaniem, ból podczas oddychania i kaszlu,

zaburzenia neurologiczne w przypadku przemieszczenia kręgu w odcinku piersiowym (występują zawsze) są to: zaburzenia czucia kończyn górnych, a w wyniku urazu rdzenia kręgowego porażenie lub niedowład kończyn.

Złamanie kręgosłupa – leczenie złamań kręgosłupa w odcinku piersiowym

Jeżeli podczas złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym nie doszło do przemieszczeń, odprysków ani uszkodzenia rdzenia kręgowego, leczenie zachowawcze polega na unieruchomieniu, podaniu leków przeciwbólowych, przeciwzakrzepowych i rehabilitacji. Wystąpienie powikłań w postaci porażenia kończyn górnych lub naruszenia rdzenia kręgowego czasem wymaga interwencji chirurgicznej. W przypadku wystąpienia objawów mogących sugerować złamanie lub uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym należy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty, ponieważ powikłania wynikające z nieleczenia tego typu urazów mogą nawet zakończyć się śmiercią.

