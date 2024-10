Marka Jeżyki rozpoczęła kampanię edukacyjną pod hasłem „Wszystkie Jeże nasze są!”. Celem akcji, oprócz szerzenia wiedzy na temat potrzeb jeży oraz opieki nad nimi, jest wsparcie kolczastych podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Jeżurkowo”. W tym roku w ramach prowadzonych działań została przygotowana specjalna „jeżykowa” wersja hitu Majki Jeżowskiej, do której słowa napisał Jacek Cygan. Nową aranżację kultowej piosenki „Wszystkie Jeże nasze są!” można zobaczyć na stronie jezykiciastka.pl. Tam również czekają ciekawostki dotyczące działalności Ośrodka. Marka wraz z ekspertami z Fundacji Primum, opiekującej się „Jeżurkowem”, obala mity dotyczące jeży, które krążą w społeczeństwie. Akcja jest też dobrym pretekstem do pomocy. Codzienne klikanie w ikonę wybranego zwierzaka to realne wsparcie, które trafi do fundacji zarządzającej placówką.

Mat. prasowe

Od kilku lat marka Jeżyki wspiera jeże. Zarówno edukując w zakresie niesienia pomocy tym malutkim stworzeniom, jak również pomagając finansowo instytucji, która się o nie troszczy. W tym roku postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaprosić do udziału w kampanii Majkę Jeżowską. W ten sposób chcemy łączyć pokolenia, docierając zarówno do osób, które znają i kochają oryginalną wersję piosenki, jak również do nowych, młodych odbiorców, dla których może to być pierwsze spotkanie z twórczością artystki – komentuje Michalina Abramowicz, brand manager marki Jeżyki.

Kampania potrwa do 23.10.2024 i będzie szeroko promowana w Internecie, mediach społecznościowych, prasie, telewizji oraz za pomocą materiałów POS ustawionych w punktach sprzedaży. Więcej informacji oraz regulamin akcji dostępny jest na jezykiciastka.pl. Finał akcji planowany jest na 10 listopada – Dzień Jeża, kiedy to zaprezentowane zostaną efekty kampanii.

Materiał promocyjny marki Jeżyki