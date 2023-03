Ten podkład jest hitem i aktualnie kosztuje mniej niż 30 złotych! Pokochała go Małgorzata Rozenek

Idealnie dobrany podkład to podstawa makijażu, a ten działa dosłownie cuda. Nic dziwnego, że kochają go gwiazdy - w tym Małgorzata Rozenek. Ten podkład kusi nie tylko ceną, ale przede wszystkim fantastyczną jakością.

Każda kobieta, która kocha makijaż wie, że o dobry podkład wcale nie jest łatwo - zwłaszcza, gdy nasz budżet jest ograniczony. Udało nam się jednak znaleźć prawdziwe cudeńko, które jest w rewelacyjnej cenie. Mowa o Eveline Wonder Match! Jest to podkład, który doskonale kryje niedoskonałości, nie tworząc przy tym efektu maski, tym samym dając efekt naturalnego makijażu, jak po nałożeniu filtra wygładzającego. Sama Małgorzata Rozenek jakiś czas temu zachwycała się tym cudeńkiem. Podkład Eveline Wonder Match pokochały również wizażanki.

Podkład Eveline Wonder Match to prawdziwy hit! Kusi nie tylko jakością, ale i... ceną

Eveline Wonder Match to luksusowy podkład dopasowujący się do skóry twarzy. Doskonale przykrywa wszystkie niedoskonałości cery, kamufluje cienie, zaczerwienienia i zmiany pigmentacyjne. Choć jest dobrze kryjący, to jednak jego konsystencja jest naprawdę lekka. Jego wielkim atutem jest również... cena! Aktualnie dostaniecie go w promocji w drogerii internetowej Cocolita. Podkład Eveline Wonder Match jest teraz dostępny za 29,94zł (regularna cena podkładu w drogerii internetowej Cocolita to 49,90 zł).

Jakiś czas temu zachwytu nad wspomnianym podkładem nie kryła znana gwiazda, Małgorzata Rozenek.

- Chciałoby się powiedzieć: I woke up like this 🤣 Natomiast prawda jest taka, że w uzyskaniu nieskazitelnego wyglądu twarzy pomógł mi luksusowy podkład do twarzy Wonder Match marki Eveline Cosmetics - pisała wówczas Małgorzata Rozenek.

Zachwytów nad Eveline Wonder Match nie brakuje również wśród wizażanek. Podkład otrzymał od nich ocenę 4,3/5.

- Jak dla mnie jeden z najlepszych podkładów od Eveline. Dawno nie spotkałam takiego! Idealnie zgrywa się z moją jasną cerą co jest dla mnie ważne, bo ciężko dostać mi fajny podkład dla "bladziochów". - Polecam z całego serca. Super produkt, bardzo wydajny. Uwielbiam wszystkie produkty marki Eveline ale ten podkład to totalny sztos!! Piekne opakowanie, trwałość na 5+

Polecaaam - Jestem zachwycona tym podkładem. Jest bezproblemowy w aplikacji i świetnie maskuje niedoskonałości. Nie wysusza skóry, a wręcz ją nawilża. Mogę polecić, na pewno zagości na stałe w mojej kosmetyczce. - Najlepszy podkład jaki kiedykolwiek miałam. Świetnie kryje i dostosowuje się do koloru skóry. Daje naturalny efekt gładkiej cery. Bardzo dobrze łączy się z innymi kosmetykami jak np. róż do policzków czy bronzer. Polecam serdecznie! - piszą wizażanki.

Skusicie się na podkład Eveline Wonder Match? A może już teraz jest on w Waszej kosmetyczce?