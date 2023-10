Na rynku nowa marka kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała - zgodna z najnowszymi trendami, jaki mi są m.in. powrót do natury oraz chęć stosowania kosmetyków o prostych, ale sprawdzonych recepturach.

Marka ziołowych kosmetyków Receptury Zielarki , jak sama nazwa mówi, wykorzystuje tradycyjne receptury, łącząc mądrość twórczego człowieka z darami natury. W jej skład wchodzi aż 20 kosmetyków do pielęgnacji włosów (szampony, maski, balsamy) i ciała.

Dzieli się na 2 linie:

DOMOWE TRADYCJE – kosmetyki oparte na składnikach spożywczych, których działanie

na skórę i włosy odkrywano przez wieki pod strzechami w różnych zakątkach świata.

SKARBY POLNE – kosmetyki oparte na dobrodziejstwie ziół, owoców i roślin, pochodzących z łąk i pól.

Szampony m.in. chlebowy, miodowo-lipowy, propolisowy. Maski drożdżowa, jajeczna czy łopianowa. Mydło miodowe. Czyż nie brzmi to znajomo ? Niektóre produkty Receptury Zielarki znajdziecie już na półkach w Rossmannie. Kolejne już wkrótce dostępne w szerokiej dystrybucji.

Szampon miodowo - lipowy do każdego rodzaju włosów.

Cena 12,99 zł. (350 ml.)

Składniki aktywne:

Mydlnica lekarska – to naturalny składnik myjący, który delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy.

Ekstrakt z lipy i miód – odżywiają i wzmacniają włosy, ułatwiając układanie, przywracają włosom blask.

Drożdżowa maska do włosów

Cena 24,99 zł. ( 300 ml.)

Maska emolientowo-proteinowa idealna dla włosomaniaczek! Do włosów suchych i osłabionych.

Ekstrakt z drożdży piwnych, sok z brzozy, wyciąg z ostropestu, olejek różany – regenerują, wygładzają oraz ograniczają puszenie się włosów. Olejek z kiełków pszenicy i olejek z nasion czarnej porzeczki – nadają włosom połysk. Olejek cedrowy – nawilża, przywraca sprężystość oraz ułatwia rozczesywanie.

Szampon do włosów z propolisem brzozowym

Cena 12,99 zł. (350 ml.)

Regeneruje zniszczone włosy. Poprawia kondycję skóry głowy. Składniki aktywne:

Ekstrakt z propolisu brzozowego – działa regenerująco i odżywczo. Ekstrakt z pokrzywy – regeneruje, działa antyoksydacyjnie, odżywia i rewitalizuje oraz zapobiega przetłuszczaniu się włosów. Ekstrakt z miodunki plamistej – delikatnie pielęgnuje i nawilża włosy.

Szampon do włosów z propolisem łopianowym

Cena 12,99 zł. (350 ml.)

Regeneruje i zapobiega wypadaniu włosów, odżywia, nadaje włosom połysk.

Ekstrakt z propolisu łopianowego – wzmacnia, regeneruje i odżywia. Ekstrakt z pokrzywy – regeneruje, działa antyoksydacyjnie, odżywia i rewitalizuje oraz zapobiega przetłuszczaniu się włosów. Ekstrakt z korzenia prawoślazu - działa łagodząco, antyseptycznie i odżywczo.