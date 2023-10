Letnie obniżki to idealny moment, by upolować najmodniejsze obuwie i akcesoria w atrakcyjnych cenach. Ulubione obuwie modowych influencerek można zakupić z rabatem nawet do -50%! W ofercie wyprzedażowej znalazły się produkty topowych marek: Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, Badura oraz marek sportowych z oferty CCC.

Klapki na platformie, sandały na klocku, baleriny, wiązane rzymianki, klasyczne mokasyny czy loafersy na masywnej podeszwie - te i inne modele zostały objęte rabatami do -50% i kupisz je już za 29,99 zł! Hitem tegorocznej wyprzedaży może okazać się obuwie znane wielbicielkom trendów, z kampanii Jenny Fairy z supermodelką Emily Ratajkowski. Miłośniczki ponadczasowej klasyki mają szansę upolować stylowe sandały czy klapki Gino Rossi za 88,99 zł! Wyprzedażowa oferta marki Lasocki to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości, połączona z klasyką – klapki dostępne są już w cenie 58,99 zł.

Sale w CCC to nie tylko buty – warto rozejrzeć się także za torebkami i różnego rodzaju akcesoriami – paskami, okularami przeciwsłonecznymi, czy nakryciami głowy. Torebki Jenny Fairy można kupić już za 35,99 zł, a skórzane torby Gino Rossi za 137,98 zł.

CCC nie zapomina także o mężczyznach – już teraz w atrakcyjnych cenach można kupić sandały (63,99 zł), klapki, półbuty, mokasyny i sneakersy (148,99 zł), warto tu zwrócić uwagę na produkty marek Gino Rossi, Lasocki, Badura i Sprandi. Imponująco prezentuje się także oferta męskich akcesoriów – wśród nich torby (już za 59,98 zł), plecaki (89,98 zł) i modne saszetki (34,99 zł). Startująca właśnie wyprzedaż w CCC obejmuje także ofertę obuwia sportowego od najlepszych światowych marek: Adidas, New Balance, Vans, Puma, czy Reebok – można je kupić już za 99,99 zł!

Atrakcyjnie prezentują się także ceny obuwia dziecięcego – komfortowych sandałków i sneakersów takich marek jak Lasocki Kids, Lasocki Young, Action Boy, Nelli Blu czy Sprandi. Dziecięce buty można kupić już za 19,99 zł. Dla wielbicieli bajek CCC poleca obuwie i akcesoria z bohaterami Harrego Pottera, Frozen, Cars, Disney’a, czy Marvel’a – buty można kupić już za 27,99 zł, a akcesoria (plecaki, worki, saszetki) – za 24,99 zł.

Oferta obowiązuje od 15.06.2023 do 31.08.2023 lub do wyczerpania zapasów. Z rabatu z okazji wyprzedaży skorzystasz już teraz w sklepach stacjonarnych CCC, na stronie oraz w aplikacji CCC.