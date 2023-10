Charyzmatyczny i autentyczny zapach sukcesu i przebojowości. POLICE TO BE BORN TO SHINE dla osób, które dokładnie wiedzą czego chcą , nie boją się iść swoją drogą kierując się własnymi zasadami, uwielbiają wyrażać osobowość poprzez akcesoria i zapachy oraz unikalny styl.

Reklama

Przyciągający wzrok złoty kolor nawiązuje do wyglądu wielu dzisiejszych gwiazd muzyki oraz artystów którzy robią wrażenie swoim ekscentrycznym czy buntowniczym duchem, autentycznością i witalnością. Ci, którzy wybierają nowy zapach BORN TO SHINE wyrażają swoją silną osobowość, której nie sposób nie zauważyć, zmieniając zwykłe dni w niezapomniane chwile.

Zapach dla niej, to woda perfumowana dedykowana kobiecie, która zachwyca swoją charyzmą i zawsze chce błyszczeć w towarzystwie. Zaskakująca, odważna kreacja zbudowana na musujących akordach intensywnej włoskiej mandarynki oraz bergamotki, wyrafinowanego kwiatu jabłoni i wonnego cynamonu. Magnetyczne, uwodzicielskie nuty kwiatu róży damasceńskiej i jaśminu współgrają z intrygującymi tonami kawy i wanilii, by urzekać eleganckim drzewem sandałowym a w konsekwencji przenieść nas na drogę pełną zaskakujących nut olfaktorycznych, których nigdy nie zapomnisz!

Woda perfumowana Police To Be Born To Shine Woman jest zamknięta w oryginalnym flakonie w kształcie czaszki. Charakterystyczna buteleczka ma tym razem śnieżnobiały kolor ze złotymi akcentami i jest niczym piękna biżuteria dla kobiety. Czy może być coś bardziej zaskakującego?

Chcesz, żeby świat stał przed tobą otworem a sukces był każdego dnia w Twoim zasięgu? Jeśli chcesz sprawdzać się w każdym aspekcie życia, jesteś spełnioną kobietą i pragniesz, aby wszyscy o tym wiedzieli, to podkreśl swoje atuty niezapomnianym zapachem wody perfumowanej Police To Be Born To Shine Woman. Wrażenia będą niezapomniane!

Zobacz także

Nuty głowy: bergamotka, cynamon, kwiat jabłoni, włoska mandarynka

Nuty serca: jaśmin, kawa, róża damasceńska, śliwka

Nuty podstawy: drzewo kaszmirowe, drzewo sandałowe, paczula, wanilia

Rodzina zapachowa: GOURMAND – AMBER

Zapach dla niego, to woda toaletowa która przekracza granice, bawi się męskimi zmysłami, emanuje siłą i energią. Świeże i lekkie nuty komponują się z ciepłymi i aksamitnymi nutami, tworząc nieoczywiste połączenie. Kreację otwierają zielone nuty mięty wraz z odrobiną jabłka i mandarynki, serce otula bogata głębia wspaniałego cynamonu z Madagaskaru połączonego z lawendą doprawioną kardamonem. Drzewne akordy są intensywne, odważne, bursztynowe i elegancko zabarwione skórzanymi tonami. Niezwykle uwodzicielski i tajemniczy.

Złoty flakon ze złotymi detalami, to również stylowy gadżet w męskiej torbie na siłowni.

Jeśli pragniesz w pełni wyrażać siebie, przyciągać uwagę i zamieniać szarą codzienność w wyjątkowe przeżycia, to koniecznie wypróbuj Police To Be Born To Shine. Inspiruj innych do działania a jednocześnie pozostań sobą. Zabłyśnij niepowtarzalnym stylem, niech każdy Cię zapamięta!

Nuty głowy: olejek miętowy, jabłko, olejek mandarynkowy

Nuty serca: olejek z kardamonu, olejek lawendowy, cynamon z Madagaskaru

Nuty bazy: patchouli, ambra, nuty skóry

Rodzina zapachowa: FOUGERE – AMBER

POLICE TO BE BORN TO SHINE, to zaproszenie do świata nieskończonych możliwości i bezkompromisowego sukcesu. Zapachy dedykowane osobom, które chcą wyróżnić się z tłumu również własnym, wyjątkowym i niepowtarzalnym stylem.

Jeśli chcesz się wyróżnić, to koniecznie sięgnij po nowy zapach POLICE TO BE BORN TO SHINE.

Marka Police dostępna w sieci perfumerii Rossmann oraz na stronie.

Reklama