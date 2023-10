Nie zabraknie gwiazd z pierwszych stron gazet, atrakcji dla małych i dużych i niezapomnianych wrażeń. Wstęp wolny, pogoda gwarantowana!

Reklama

Już w sobotę, 26 sierpnia, na Plaży Romantycznej odbędzie się niecodzienne wydarzenie taneczne Roztańczony Wawer.

To święto tańca, wypełnione warsztatami, pokazami i imprezami towarzyszącymi. Nie zabraknie także miejsca do wypoczynku czy spędzenia wolnego czasu na nadwiślańskim brzegu. Gospodarzem i reżyserem tego wydarzenia jest Agustin Egurrola, znany z wielu produkcji telewizyjnych założyciel największej sieci szkół Tańca w Polsce Egurrola Dance Studio.

Osią dnia będą trzy główne atrakcje: warsztaty taneczne, spotkanie z Gwiazdami Tańca oraz wieczór taneczno-muzyczny.

Ideą projektu „Roztańczony Wawer” jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom Wawra i Warszawy piękna tańca dając im jednocześnie możliwość bezpłatnego uczestniczenia w warsztatach tanecznych z najlepszymi tancerzami i nauczycielami – zdradza Agustin Egurrola, tancerz, choreograf i twórca największych widowisk tanecznych w Polsce. Chcemy zabrać wszystkich uczestników w niezapomnianą podróż taneczną po stylach, kulturze i historii tańca, ale nie tylko jako biernych widzów ale przede wszystkim jako aktywnych uczestników, którzy poczują emocje, estetykę i magię tańca.

Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnych instruktorów różnych styli tanecznych. Lubisz latynoskie rytmy? Nie ma problemu. Interesuje cię street dance? Zapraszamy. Wolisz klasyczne formy? To też jest w programie. Warsztaty będą odbywać się przez cały dzień i prowadzone będą dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Wstęp dla wszystkich jest bezpłatny.

W pokazach tanecznych udział wezmą m.in. tancerze znani z telewizyjnego show „Taniec z gwiazdami „ Rafał Maserak, Robert Kochanek, Paulina Biernat a także najlepsi instruktorzy Egurrola Dance Studio. Na scenie zobaczymy m.in. taniec towarzyski, latino i nowoczesny. Finałem imprezy będzie wieczór taneczny a na nim muzyka na żywo zespołu kubańskiego Rey Ceballo & Calle Sol oraz zabawa z DJ-em. Poza tym w programie również mini disco dla dzieci oraz atrakcje dla seniorów. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Festiwalem Roztańczony Wawer kontynuujemy tradycję dostarczania mieszkańcom nie tylko Wawra, ale całej Warszawy wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na najwyższym poziomie – mówi zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski. – Istotną jest również lokalizacja przedsięwzięcia. Taniec w plenerze, na Plaży Romantycznej będzie całkowicie unikalnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy zdecydują się do nas dołączyć. W imieniu Zarządu Dzielnicy Wawer wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!

Plaża Romantyczna to najbardziej wysunięta na południe plaża Warszawy. Powstała w 2016 r. z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Wawer, który regularnie organizuje tu liczne imprezy sportowe i kulturalne. Odwiedzający ją na co dzień mieszkańcy chętnie korzystają ze ścieżek spacerowych, przestrzeni rekreacyjnej oraz ławek i stołów piknikowych. Plaża stanowi malowniczy punkt widokowy, z którego dostrzec można panoramę centrum Warszawy.

FESTIWAL TAŃCA - ROZTAŃCZONY WAWER

Kiedy: 26 sierpnia, 10:00 - 22:00

Gdzie: Warszawa, Wawer, Plaża Romantyczna, ul. Rychnowska 15

Wstęp bezpłatny.

PROGRAM

10.15–11.00 Poranne warsztaty FIT DANCE – połączenie tańca i fitnessu dla wszystkich miłośników

aktywności fizycznej, muzyki i tańca

11.15-12.00 Warsztaty dla dzieci ZABAWY Z TAŃCEM I MUZYKĄ – czas dedykowany dla

najmłodszych -nauka, zabawa i improwizacje taneczne

12.15-13.00 Warsztaty STREET DANCE – dla tych co czują hip hop, taniec nowoczesny, break dance

czy popping

13.00–14.00 Pokazy dziecięcych Mistrzów Tańca Egurrola Dance Studio

14.00–14.30 SPOTKANIE z GWIAZDAMI i ARTYSTAMI – autografy, zdjęcia, foto budka

15.15-16.00 ROZMOWY NA SCENIE - z twórcami, artystami i uczestnikami programów tanecznych,

w tym z laureatami takich produkcji jak Taniec z Gwiazdami, You Can Dance, You Can

Dance Kids, Mam Talent

16.15-17.00 Warsztaty LATINO SOLO - dla wszystkich miłośników rytmów latynoamerykańskich –

salsa, cha-cha, samba, bachata, mambo, merengue poprowadzi PAULINA BIERNAT

17.15-18.00 Warsztaty TANIEC TOWARZYSKI - poprowadzi ROBERT KOCHANEK

17.15-18.00 MINI DISCO w strefie dla dzieci

18.15-19.00 Warsztaty TANECZNY KLUB SENIORA – nauka tańca nie tylko dla Seniorów

19.15–20.00 Warsztaty TANECZNY HAPPENING - Taniec pod Gwiazdami - nauka wspólnej finałowej

choreografii z RAFAŁEM MASERAKIEM

20.00-22.00 WIECZÓR TANECZNY TEMATYCZNY – koncert zespołu kubańskiego REY CEBALLO &

CALLE SOL - wspólny taniec i zabawa na parkiecie

Jeżeli nie macie jeszcze planów na tę sobotę, 19 sierpnia zapraszamy na niezwykły piknik rodzinny Magiczny Wawer. Największą atrakcją imprezy będzie ogromne miasteczko wielkich dmuchańców. Wstęp na wszystkie różnorodne zamki i zjeżdżalnie będzie całkowicie bezpłatny. Jeśli Wasi mali odkrywcy przygód są ich fanami, to wyszaleją się za wszystkie czasy.

Podczas pikniku nie zabraknie także innych atrakcji. W bajkowej strefie na dzieciaki będą czekały postacie z kultowej powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów. Fani nauki będą mogli spędzić czas w Strefie Robotów i Nowych Technologii.

Czas wypełnią gry i zabawy z animatorami, konkurencje sportowe i konkursy dla całych rodzin. Malowanie buziek, skręcanie balonów i darmowa fotobudka oczywiście w standardzie. Ale co powiecie na darmową watę cukrową i popcorn dla wszystkich? A jak już wszyscy się wyszaleją, to złapać oddech będziecie mogli podczas przedstawienia teatralnego.

Bezpłatne atrakcje, które czekające na Was:

• 12 mega dmuchańców

• animacje dla najmłodszych

• gry, zabawy i konkursy

• strefa sportowa

• strefa robotów i gier

• zabawki XXL

• scenografia „W krainie czarów”

• dekoracje 3D z filmu „Alicja w krainie czarów”

• postacie z filmu „Alicja w krainie czarów”

• ścianka z roślin do robienia pamiątkowych zdjęć

• fotobudka

• bańki XXL i szczudlarz

• wata cukrowa i popcorn

i wiele innych….

RODZINNY PIKNIK- MAGICZNY WAWER

Piknik Magiczny Wawer

Kiedy: 19 sierpnia, 12:00 - 20:00

Gdzie: Warszawa, Wawer, Plaża Romantyczna, ul. Rychnowska 15

Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na Plażę Romantyczną! Zapewniamy wszystko, co potrzebne, aby spędzić z dziećmi fantastyczny dzień – zachęca zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski. – To będzie wyjątkowa sobota, z wyjątkowymi atrakcjami i w wyjątkowym miejscu – na jednej z najpiękniejszych nadwiślańskich plaż.

Sobotni piknik to nie koniec atrakcji dla mieszkańców Wawra (i nie tylko). Śledźcie nas na Facebooku oraz na stronie wawer.um.warszawa.pl

Reklama

Więcej informacji:

https://wawer.um.warszawa.pl/

www.Egurrola.pl