„31-letnia supermodelka na zdjęciach z najnowszej kolekcji Jenny Fairy wygląda naprawdę rewelacyjnie!” - rozpisują się brytyjskie tabloidy.

Emily Ratajkowski to znana modelka, aktorka i aktywistka społeczna. Zyskała popularność dzięki pracy w branży mody, która przyniosła jej wiele sukcesów, m.in. współpracę z renomowanymi domami mody oraz występy na światowych wybiegach. Ratajkowski jest także ikoną stylu, która inspiruje setki tysięcy osób na całym świecie, a Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 30 milionów użytkowników. W styczniu, na zaproszenie CCC, przyleciała do Warszawy, gdzie spędziła kilka dni na planie kampanii marki Jenny Fairy. To już kolejna światowa gwiazda, która wzięła udział w kampaniach reklamowych CCC. W zeszłych latach do współpracy zaproszono takie międzynarodowe gwiazdy jak ikonę modelingu Amber Valettę, Finna Wolfharda, znanego z serialu Stranger Things, czy Kyle’a MacLachlana – ulubieńca Hollywood, który zasłynął m.in. z serialu Miasteczko Twin Peaks.