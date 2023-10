Wiosna, wiosna, ach to Ty! A wraz z nią dłuższe dni, cieplejsze popołudnia i więcej możliwości do spędzania wolnego czasu na zewnątrz. Najczęściej po zimie budzi się w nas również potrzeba pielęgnacji miejsc, które przez wiele miesięcy kryłyśmy pod ciepłymi swetrami i długimi spodniami. Kiedy już nawilżymy, często suchą i szorstką skórę, przychodzi moment, w którym odsłaniamy jej coraz więcej. Wtedy też powracają wspomnienia gorących wakacji i (zdrowej!) opalenizny, chcemy do niej wrócić jak najszybciej. Jednak słońce nie świeci jeszcze dość mocno, a inne metody uzyskania szybkiego efektu opalonej skóry nie są dla niej zdrowe. Więc co możemy zrobić, aby chcieć znaczyło również móc?

Reklama

Wzięłyśmy pod lupę pięć produktów marki Bielenda z linii Bronzing Coco. Na początek trochę teorii – Bielenda Bronzing Coco to produkty brązujące do twarzy oraz ciała. Mają silnie botaniczne receptury, roślinny design, wegańskie składy i powyżej 97% składników pochodzenia naturalnego. Różne formuły, struktury i konsystencje – mgiełka, pianka, masło, balsam, żelowy eliksir – to ekspresowy sposób na skórę muśniętą słońcem. Skąd ten kokosowy zapach? Wszystkie produkty zawierają składniki aktywne pochodzące z kokosa: wodę kokosową lub olej kokosowy. Dodatkowo mogą być stałym elementem rutyny pielęgnacyjnej. Bogate są w naturalne oleje i składniki nawilżające, takie jak: kwas hialuronowy, betaina, alantoina i trehaloza. Za zbrązowienie skóry odpowiedzialny jest olej marchewkowy i naturalny ekstrakt z orzecha włoskiego. Produkty przeznaczone są do stosowania na skórę twarzy i ciała wszystkich karnacji. A teraz konkrety.

Współpraca reklamowa

Bielenda Bronzing Coco brązująca pianka do ciała to produkt, który szczególnie docenią kobiety o porcelanowej karnacji. Lekka formuła bardzo dobrze rozprowadza się po całym ciele i pozwala na dokładną i równomierną aplikację, co minimalizuje powstawanie smug, zacieków czy plam. Wszystkie wiemy, jak takie defekty zdradzają sposób powstania opalenizny. Dlatego w tym przypadku nie musimy się o to martwić. Wegańska receptura zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, między innymi betainę i trehalozę (o działaniu nawilżającym i łagodzącym) oraz aromatyczną wodę kokosową. Pianka jest wydajna i szybko się wchłania, już w trakcie aplikacji nadaje skórze bardzo delikatnego złotego kolorytu.



Współpraca reklamowa

Bielenda Bronzing Coco nawilżający balsam brązujący do ciała to produkt, z którego wyciśniesz do samego końca – słońce o aksamitnej konsystencji. Bardzo łatwo pomylić go z tradycyjnym balsamem, ponieważ spełnia jego główne funkcje, świetnie się rozprowadza i pozostawia piękny zapach. Na szczęście już po chwili widać jego działanie, a efekt naturalnej opalenizny można wzmacniać, zwiększając częstotliwość aplikacji produktu. Sekretem działania jest jego receptura, oparta w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego. Mamy co najmniej pięć powodów, żeby go przetestować – olej kokosowy, olej babassu, olej z nasion marchwi, masło shea, masło kakaowe oraz ekstrakt z orzecha włoskiego.

Bielenda Bronzing Coco nawilżające masło brązujące to najlepsze połączenie pielęgnacji i samoopalacza. Po pierwsze świetnie nawilża ciało, a to dzięki połączeniu silnie kondycjonujących, nawilżających i odżywczych właściwości oleju kokosowego oraz masła karite. Po drugie bardzo gęsta formuła systematycznie i w bezpieczny sposób nadaje skórze odcień pięknej naturalnej opalenizny. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, a jego stosowanie dedykowane jest każdej karnacji. Rozsmaruj się w nim, gęsta konsystencja jest bardzo wydajna, dlatego denka nie zobaczysz tak szybko.

Bielenda Bronzing Coco rozświetlający złoty eliksir do ciała to prawdziwy game changer! Jedno użycie gwarantuje częste stosowanie, bo od tego złota można się szybko uzależnić. Lekka, żelowa formula przepięknie podkreśla opaleniznę, poprawa wygląd skóry, nadaje jej efektownego blasku i aksamitnego wykończenia. Multifunkcyjna receptura zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego i została opracowana w optymalnych proporcjach składników pielęgnujących i rozświetlających. Eliksir bogaty jest w pielęgnującą wodę kokosową oraz nawilżającą betainę i trehalozę. Natomiast efekt rozświetlenia gwarantuje złota perła.

Bielenda Bronzing Coco samoopalająca mgiełka to produkt do stosowania (dosłownie) od stóp do głów. Teraz już bez obaw możesz równomiernie opalić tak trudne miejsca, jak twarz, kolana czy łokcie. To istny złoty deszcz, przed którym Twoja skóra nie będzie chciała się schować. Lekka mgiełka w bezpieczny i przyjazny sposób nadaje skórze słoneczny odcień, szybko się wchłania, a jej kokosowy zapach długo się utrzymuje. Jest bogata w kwas hialuronowy, trehalozę, betainę, ekstrakt z pomarańczy, olej z nasion marchwi oraz wyciąg z łupin orzecha włoskiego. Czy coś jeszcze może cię do niej przekonać?

Reklama

Wszystkie produkty z linii Bielenda Bronzing Coco kupisz w najpopularniejszych drogeriach stacjonarnych i internetowych.