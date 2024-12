Muszę się wam do czegoś przyznać. Uwielbiam domowe spa, ale na samą myśl o depilacji dostawałam gęsiej skórki. Używając tradycyjnych golarek włoski zaczynały odrastać już następnego dnia, więc musiałam powtarzać depilację nawet co kilka dni. Z kolei depilacja woskiem nie sprawdziła się u mnie przez niski próg bólu. Jak dobrze, że to już przeszłość! Z depilatorem IPL Braun Skin i·expert moje życie stało się dużo łatwiejsze. Ale po kolei.

Mat. własne

Koniec z podrażnieniami i nieestetycznymi grudkami

Mam jasny kolor skóry, dosyć ciemne (jak na blondynkę) i grube włoski. Moja skóra jest wrażliwa i skłonna do podrażnień. Od dawna szukałam urządzenia, które będzie skuteczne, a jednocześnie delikatne. Braun Skin i·expert wykorzystuje technologię IPL (ang. intense pulsed light). Emitowane przez urządzenie impulsy światła docierają do cebulek włosów, wprowadzając mieszki w stan spoczynku. Skin i-expert, to system IPL połączony z aplikacją mobilną, który uczy się i dostosowuje do skóry użytkownika. Efekt? Włoski bardzo szybko stają się coraz słabsze i o wiele wolniej odrastają.

Urządzenie zapewnia widoczną redukcję włosków w zaledwie trzy tygodnie oraz długotrwały efekt gładkiej skóry nawet do 1 roku*. Brzmi wspaniale, prawda? I choć indywidualne rezultaty mogą się różnić, ja po kilku tygodniach regularnego użytkowania zauważyłam już pierwsze efekty.

Jeśli boicie się, że depilacja IPL jest skomplikowana i czasochłonna, to już was uspokajam. Urządzenie jest intuicyjne, łatwe w obsłudze, a depilacja całego ciała zajęła mi około 15 minut. Już po pierwszej serii włoski odrastały wolniej, a po kilku seriach niemal całkowicie się ich pozbyłam. Moja skóra jest gładka, jedwabista w dotyku. Pożegnałam się z podrażnieniami, krostkami, nieestetycznymi grudkami i tzw. truskawkowymi nogami. Jestem bardzo ciekawa, jakie efekty osiągnę po zakończeniu mojego harmonogramu sesji.

Mat. własne

Urządzenie, które dopasowuje się do naszego stylu życia

Ważne, by wykonywać zabiegi IPL zgodnie z indywidualnym harmonogramem zaplanowanym przez aplikację. W moim przypadku jest to na początku (przez 4–12 tygodni) raz w tygodniu, a następnie co 1–2 miesiące (w zależności od potrzeb). Równie istotne jest odpowiednie przygotowanie. Pierwszym krokiem jest dokładnie usunięcie włosków (w zestawie znajdziecie maszynkę Gillette Venus) w miejscu, które chcemy poddać zabiegowi. Następnie wybieramy jeden z trzech trybów i przykładamy IPL do skóry. W przypadku większych partii ciała, trzymamy wciśnięty przycisk i bardzo powoli przesuwamy urządzenie po skórze, na mniejszych partiach oddajemy pojedyncze impulsy świetlne. Jedno przyciśnięcie urządzenia to jeden impuls.

Depilator sam dobiera moc impulsu świetlnego odpowiednio do naszego kolorytu skóry. Potem wystarczy już tylko wybrać pasującą nakładkę. Dzięki specjalnie opracowanym głowicom do twarzy i ciała wykonamy zabiegi na całym ciele (na nogach, ramionach, klatce piersiowej, plecach, twarzy, pod pachami, a nawet w miejscach intymnych). Standardowa głowica jest idealna do takich okolic jak pachy i ramiona, szeroka głowica sprawdzi się w przypadku nóg, a precyzyjna posłuży nam do górnej wargi i okolic bikini.

Mat. własne

Sensor kolorytu skóry SkinPro 2.0 zapewnia automatyczne i ciągłe dostosowywanie emitowanych impulsów świetlnych do odcienia skóry. To gwarancja najlepszych rezultatów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewnia nam również głowica urządzenia wyposażona w filtr UV. Urządzenie może pracować w trybie normalnym, delikatnym i ultradelikatnym (co bardzo doceniła moja wrażliwa skóra szczególnie podczas depilacji najbardziej delikatnych miejsc). Depilacja jest praktycznie bezbolesna. Jedyne, co czułam, to lekkie ciepło.

Zabieg od stóp do głów jak z profesjonalnego salonu kosmetycznego

Potrzebujecie więcej argumentów? Skin i·expert IPL marki Braun jako pierwszy depilator na świecie jest w pełni połączony z bezpłatną aplikacją mobilną. Dzięki niej z łatwością stworzymy spersonalizowaną, najbardziej efektywną sesję zabiegu (bez względu na obszar, który poddajemy depilacji). Aplikacja zapewnia nam w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące pokrycia powierzchni skóry włoskami. Na ekranie telefonu wyświetlają się nam liczne wskazówki odnośnie do zabiegu (np. jaką głowicę wybrać). Aplikacja odczytuje nasz koloryt skóry, a także przypomina, kiedy wykonać kolejny zabieg. Umożliwia to funkcja Smart Planner, która pozwala dostosować harmonogram sesji i pokazuje, ile zabiegów jeszcze zostało (dostosowując się do naszego trybu życia). O nic nie musimy się więc martwić!

Depilator Braun Skin i·expert IPL wyróżnia się także świetnym designem. Starannie zaprojektowana kosmetyczka jest na tyle pojemna, że z łatwością mieści wszystkie akcesoria z zestawu. Samo urządzenie jest zaskakująco lekkie, kompaktowe (z powodzeniem można zabrać je z sobą w podróż) i wygodnie trzyma się je w dłoni.

Mat. własne

Skin i·expert to najlepszy wybór na świąteczny prezent. Jest nie tylko praktyczny (szybko, bezpiecznie i wygodnie redukuje włoski) i piękny, ale również posłuży obdarowanej osobie na lata. To luksusowe urządzenie zapewnia efekty porównywalne z tymi, które uzyskałybyśmy w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Teraz nie musimy wychodzić z domu. Płacimy raz i korzystamy do woli. Koniec z nadmiernym owłosieniem czy dyskomfortem przy i po depilacji. Koniec z kompleksami

Urządzenie znajdziecie w sklepach sieci Media Expert.

Materiał promocyjny marki Braun

* Przy stosowaniu zalecanej procedury. Indywidualne efekty mogą się różnić.