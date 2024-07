Przed nałożeniem samoopalacza skóra powinna być pozbawiona wszelkich innych kosmetyków typu balsamów, olejków, perfum, dezodorantu czy nawet makijażu. Bardzo ważne jest jednak, zabezpieczenie miejsc wrażliwych takich jak: łokcie, kolana, stopy, nadgarstki i dłonie. Najlepiej użyć delikatnego i nietłustego kremu nawilżającego. Dzień przed planowanym użyciem samoopalacza wykonaj dokładny peeling całego ciała lub przynajmniej partii, której kolor planujesz poprawić (np. nóg).

W tym roku marka proponuje dwie nowości. Jest to serum do ciała oraz pianka samoopalająca o zapachu świeżych owoców leśnych z nutą róży i wanilii.

Materiały prasowe

Luksusowe serum, które daje jedwabiste wykończenie dostosowane do indywidualnych potrzeb z efektem GLOW. Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej nawilża i działa od wewnątrz pomagając w ten sposób zwiększyć poziom nawilżenia skóry. Kompleks kolagenowy pobudza naturalną syntezę kolagenu w celu wzmocnienia włókien kolagenowych, które naturalnie zanikają wraz z wiekiem. Substancje aktywne i formuła w 90% oparta na składnikach pochodzenia naturalnego, w tym przeciwutleniająca witamina B5, intensywnie nawilżający kompleks zatrzymujący wilgoć. Zawiera również niacynamid, aby zrównoważyć i ujednolicić koloryt skóry oraz pielęgnujące składniki aktywne. Produkt pachnie wyrafinowaną i czarującą kombinacją kremowego drzewa sandałowego i pielęgnującego piżma. W nutach głowy znajduje się magnolia, mandarynka i czerwone owoce. W nutach serca odnajdziemy jaśmin, kwiat wanilii oraz dzikie kakao. Nuty bazy, to piżmo, fasola Tonka, drzewo sandałowe.

Pianka samoopalająca Berry Sorbet to nowa i zabawna wersja klasycznej pianki

Materiały prasowe

Wyjątkowa mieszanka świeżych nut owocowych w połączeniu z różą, ciepłą wanilią i karmelem. W nutach głowy wyraźnie wyczuwalna malina, jeżyna oraz róża. W nutach serca akord makaroniku oraz białe kwiaty. W nutach bazy wanilia, karmel i czekolada. Produkt, który ma wyjątkowy zapach poprawiający nastrój. Najnowsza technologia pozyskiwania zapachu, wykorzystująca Neutraq® i Scentaurus™, uwalnia molekuły bez mikroplastików, zapewniając jego trwałość. To opatentowana technologia blokowania przykrego zapachu samoopalacza. Formuła zawierająca ekstrakt z malin o wyjątkowych właściwościach przeciwutleniających. Silnie nawilża dzięki obecności witaminy E i daje 24 - godzinne nawilżenie z równomiernym blaknięciem. Ponad 90% składników jest pochodzenia naturalnego. W formule znajduje się 100% naturalnych roślinnych składników aktywnych o właściwościach detoksykujących i rozjaśniających skórę. Długotrwała opalenizna utrzymująca się nawet do 10 dni.

Ulubione produkty w zestawie

Materiały prasowe

Hitem tego lata będzie zestaw, który zawiera bestsellerowe produkty do ciała marki St.Tropez z efektem "glow". W zestawie znajdują się: ekspresowa pianka samoopalająca, balsam stopniowo budujący opaleniznę o odcieniu średnim/ciemnym wraz z rękawica do aplikacji produktów. Samoopalacze to produkty, dzięki którym możemy cieszyć się piękną opalenizną, nawet gdy nie mamy możliwości długotrwałego przebywania na słońcu. Choć często korzysta się z nich, gdy wakacje przeminą, to znajdują one swoich zwolenników nawet w sezonie letnim. Sprawiają one bowiem, że wygląd atrakcyjnej, muśniętej słońcem skóry jest dostępny szybko, bez konieczności wielogodzinnego przebywania na słońcu.

Produkty marki St. Tropez stosuj z rękawicą. Mamy 2 rodzaje: do nakładania samoopalacza oraz do usuwania produktu, które są niezbędne dla każdego użytkownika produktów samoopalających. Można je stosować do bezproblemowego usuwania zbyt dużej ilości samoopalacza, łatwego poprawienia błędów po nałożeniu samoopalacza lub niwelowania powstałych plam i smug. Specjalnie zaprojektowana rękawica skutecznie i łatwo usuwa nadmiar samoopalacza. Usuwa suchy naskórek i pozostawia skórę gotową do ponownego nałożenia produktów samoopalających. Pozwala na skorygowanie błędów powstałych po użyciu zbyt dużej ilości samoopalacza. Regularne używanie rękawicy zapewni jedwabiście gładką, miękką i idealnie opaloną skórę.

Dwustronna, aksamitna rękawica to najlepszy sposób na aplikację, który zapewnia nieskazitelną opaleniznę bez smug i plam. Miękka w dotyku i wodoodporna zapewniająca równomierne rozprowadzanie produktów samoopalających. Kształt ułatwiający idealną aplikację samoopalacza. Trwały materiał umożliwiający regularne i długotrwałe użytkowanie. Posiada mocne szwy zabezpieczające przed przeciekaniem. Ta sama tkanina zastosowana jest na obu stronach, aby łatwo rozprowadzać i blendować samoopalacz. Najlepsze rezultaty zapewni stosowanie preparatów samoopalających zgodnie z instrukcją, nakładanych przy użyciu rękawiczki.

Marka St. Tropez, to światowy i niezawodny lider w sektorze produktów samoopalających. Produkty marki są wykorzystywane na różnorodnych pokazach mody na całym świecie, w tym między innymi na London Fashion Week. Ambasadorką marki St. Tropez jest amerykańska modelka Ashley Graham.

Jeśli chcecie zjawiskowo wyglądać na co dzień jak po urlopie w tropikach, to koniecznie wypróbujcie produkty z szerokiej gamy, jaką oferuje marka.

Marka dostępna wyłącznie w perfumeriach Douglas oraz na stronie.