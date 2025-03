Off-price to rewolucyjne podejście do zakupów, które redefiniuje tradycyjne schematy w retailu. Oferta HalfPrice budowana jest na bazie najlepszych propozycji z portfolio renomowanych brandów z całego świata. Priorytetem jest wyszukiwanie produktów wysokiej jakości, dostępnych w atrakcyjnych cenach. Wszystkie produkty pochodzą bezpośrednio od marek, ich partnerów lub dystrybutorów z całego świata co gwarantuje ich oryginalność!

Materiały prasowe

W HalfPrice jest wszystko dla wszystkich

Nie jest to utarty slogan, w HalfPrice każdy znajdzie coś dla siebie. Od produktów z powszechnie znanych i uwielbianych sieciówek, po te najbardziej rozchwytywane przez fashionistki na całym świecie.

Pod względem modowym zdecydowanym plusem ich oferty jest to, że na dziale Luxury Brands znajdziecie perełki z poprzednich sezonów, które w klasycznych butikach są już niedostępne, do tego kupicie je w atrakcyjnej cenie! Fani designu również będą zachwyceni, szczególnie strefą Gift Shop, znajdziecie tam estetyczne produkty do wnętrz i designerskie prezenty dla każdego, dla siebie również!

Materiały prasowe

Podsumowując, w HalfPrice możecie znaleźć wszystko: od odzieży i akcesoriów, poprzez elementy wystroju wnętrz, aż po drobne przekąski czy zabawki dla zwierząt.

Marketing poza schematami

HalfPrice nie podąża utartymi ścieżkami marketingowymi – działa dynamicznie i nieszablonowo. Materiały kampanijne konsekwentne podkreślają charakterystyczny dla HalfPrice kolor czerwony, który stał się znakiem rozpoznawczym marki w przestrzeni medialnej i na rynku retail.

Materiały prasowe

Materiały video jak i zdjęcia, przenoszą klientów w świat pełen pozytywnych emocji i inspiracji zakupowych, oddających ducha treasure huntingu.

Dokładnie taka, jest ich najnowsza kampania na sezon Wiosna-Lato 2025, dynamiczna i z poczuciem humoru. Ze swoich zdjęć i video mrugają okiem do swojego odbiorcy i zachęcają go do zabawy modą! Nieważne kim jesteś, czym się interesujesz i gdzie widzisz siebie za 5 lat – w HalfPrice znajdziesz wszystko dla siebie i dla swoich bliskich!

Gdzie można zobaczyć ich kampanie? Wszędzie tam, gdzie są ich klienci – w mediach społecznościowych, na ulicach największych miast europejskich i w przestrzeni digitalowej. Koniecznie śledźcie ich kanały social media, by być na bieżąco z ofertą i dodatkowymi akcjami.

Materiały prasowe

Aktualnie w sklepach HalfPrice trwa promocja, w której za drugi tańszy produkt dostaniecie zwrot na kartę podarunkową w wysokości 50% jego wartości! Znajdź sklep w pobliżu i sprawdź w praktyce czym, jest treasure hunting!

Materiał promocyjny marki Half Price