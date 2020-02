Ania i Grzesiek Bardowscy budują własny dom przez... konflikt z rodzicami? Szczera odpowiedź

Ania Bardowska zdradziła, dlaczego razem z mężem podjęli decyzję o budowie domu! Czy nie chcą dłużej mieszkać z rodzicami Grześka przez konflikt?

Żona rolnika nagrała nowy film, w którym odpowiedziała na pytania swoich fanów o nowy dom i relacje z teściami! Ania opowiedziała również, czy wie już jak urządzi swoje nowe gniazdko i czy razem z mężem muszą wziąć kredyt na budowę domu.

Poniżej szczery komantarz Ani Bardowskiej!

Ania i Grzegorz Bardowscy są jedną z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Ania i Grzesiek wzięli udział w drugiej edycji show TVP, a w kwietniu 2016 roku zakochani ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską.

Od tamtej chwili para mieszka w rodzinnym domu Grześka. Ostatnio jednak okazało się, że Ania i Grzesiek Bardowscy już wkrótce rozpoczną budowę ich własnego domu! Kiedy żona rolnika ogłosiła, że chcą zamieszkać sami internauci zaczęli dopytywać, dlaczego podjęli taką decyzję - zwłaszcza, że całkiem niedawno remontowali dom u rodziców Grześka.

Ania w nowym filmie opublikowanym na YouTube.com odpowiedziała na pytania fanów! Jak Ania zareagowała na pytanie, czy mają konflikt z rodzicami jej męża!

My mieszkamy na górze, pod nami mieszkają rodzice Grześka. W sumie wszystko mamy osobne, tylko razem mamy klastkę schodową. Mamy osobną łazienkę, osobną kuchnię ale zdecydowaliśmy się na budowę. I właśnie bardzo często pojawia się pytanie "dlaczego się budujecie, skoro macie gdzie mieszkać, skoro niedawno zrobiliście remont?" . I tutaj jest dużo różnych czynników. Po pierwsze, to chyba chcemy mieć coś swojego - Ania Bardowska zdradza w nagraniu opublikowanym w sieci.

Jak Ania odpowiedziała na pytanie o konflikt z rodzicami męża?

Nie, nigdy w życiu! Grześka rodzice bardzo często nam pomagają. Przede wszystkim mama Grześka pomaga mi w takich kwestiach, że zajmuje się dziećmi kiedy ja nawet chcę wyjść po zakupy spożywcze - przyznaje Ania. (...) - Obojętnie, gdzie my będziemy mieszkać i to też się tyczy moich rodziców, rodziców Grześka, że to nie ma znaczenia czy my się wybudujemy czy będziemy mieszkać tutaj. Po prostu czujemy się odpowiedzialni za naszych rodziców. Siłą rzeczy robią się coraz starsi i tak czy inaczej wiemy, że będziemy musieli im pomóc. Chcemy im zawsze pomagać, tak jak oni pomagali nam - dodała.