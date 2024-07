Jeśli organizmowi dostarcza się zbyt wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, można zaburzyć jego pracę. Nadmiar tłuszczu odłoży się w komórkach i spowoduje otyłość, a tłuszcz krążący we krwi – cholesterol – może doprowadzić do miażdżycy.

Nasycone kwasy tłuszczowe a cholesterol

Organizm ludzki samodzielnie produkuje cholesterol, jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Na ten związek tłuszczowy są zamieniane także tłuszcze dostarczane z pokarmami. Jeśli spożywanych jest zbyt wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterol może mieć zbyt wysoki poziom we krwi i zacząć odkładać się w tętnicach. Na tym polega miażdżyca, choroba układu krążenia, w której przez zbyt wysoki pozom „złego” cholesterolu ulega zmniejszenie światło tętnic i tym samym utrudniony zostaje przepływ krwi.

Miażdżyca mocno zaburza doprowadzanie krwi do wszystkich kluczowych części ciała. Cholesterol zalegający w tętnicach powoduje chorobę niedokrwienną serca – mięsień sercowy musi pracować ciężej, aby natlenowana krew dopłynęła wszędzie tam, gdzie powinna. Miażdżyca może prowadzić do powstania zatoru płucnego, udaru mózgu i do zawału. Najpopularniejszym schorzeniem towarzyszącym, wywołującym m.in. zawał serca, jest nadciśnienie. Czasem nadmiar cholesterolu skutkuje też chorobą niedokrwienną nóg.

Odkładanie się tłuszczu w komórkach – otyłość, żylaki

Oprócz groźnych dla życia schorzeń, jak miażdżyca czy nadciśnienie, zbyt duże spożywanie produktów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe prowadzi do otyłości. Wiąże się ona z utratą sprawności, czasem uniemożliwia normalne życie, wyklucza ze społeczeństwa i przyczynia się do zachorowania na depresję. Osoby otyłe przeważnie muszą zmagać się z chorobami towarzyszącymi otyłości. Zazwyczaj są to powodowane przez zbyt wysoki cholesterol miażdżyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zapchane tętnice i żyły. Uszkodzenia żył, usztywnienie tych naczyń krwionośnych w wyniku odkładania się w nich złogów prowadzą do powstawania żylaków.

Czego unikać – produkty zawierające nasycone kwasy tłuszczowe

Tłuszcze nasycone są przede wszystkim w mięsie: wieprzowinie, wołowinie, drobiu (zwłaszcza w skórze), i w jego przetworach, a także w tłuszczach zwierzęcych (smalcu, słoninie). Należy też uważać z ilością spożywanych produktów mlecznych o dużej zawartości tłuszczu. Wzrost poziomu cholesterolu powodują też czekolada i ciastka pieczone z dodatkiem masła (zwłaszcza kruche). Nasycone kwasy tłuszczowe znajdują się również w takich produktach jak: olej palmowy i olej kokosowy – należy szczególnie uważać, żeby nie zastąpić zdrowych tłuszczów, np. oliwy z oliwek i oleju roślinnego, niezdrowymi.