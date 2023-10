Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" niedługo przeprowadzą się do swojego nowego, pięknego domu. Rolnicy relacjonują w sieci, jak przebiega budowa ich wymarzonego miejsca. Szacowany koszt to aż 600 tysięcy złotych! To będzie 200 m2, a we wnętrzach znajdą się m.in. aż cztery sypialnie, dwie łazienki, dwie garderoby, spiżarnia i salon z kuchnią i jadalnią!

Anna Bardowska pokazała projekt domu. Jak będą rozkładać się pomieszczenia? Jaki mają pomysł na ogród? Rolniczka ma również małe powody do obaw, którymi również podzieliła się w sieci. Koniecznie zobaczcie nasze wideo, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądał wymarzony azyl rodziny Bardowskich. Jest na co popatrzeć!

Screen z kanału Youtube Ania Bardowska

Instagram