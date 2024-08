Najpierw Adrianna Eisenbach została najbardziej wytatuowaną Polką, następnie dołączyła do stacji TTV i zapadła w pamięci widzów jako jedna z barwniejszych gwiazd „Królowych życia”. Choć z czasem celebrytka odeszła z programu – jeszcze zanim spadł z anteny – wciąż budzi spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Eisenbach przez lata życia w Niemczech doświadczyła mnóstwo trudnych sytuacji, o których opowiedziała na swoim blogu na YouTube. Liczne kontrowersje wywołuje również jej związek z młodszym o ponad 30 lat mężczyzną. Teraz wygląda na to, że para zamierza na stałe osiedlić się w Tajlandii.

W czerwcu 2023 roku 54-letnia Adrianna Eisenbach zaręczyła się ze swoim 24-letnim partnerem. Ich związek od samego początku wywoływał emocje ze względu na dużą różnicę wieku. Dwa miesiące później para ujawniła, że jest już po ślubie. Kolejny ważnym krokiem była decyzja o wyprowadzce za granicę.

Początkowo celebrytka znana z „Królowych życia” nie mówiła, dokąd się przeniosła. Z czasem zdradziła, że z mężem przeprowadzili się do Tajlandii. Zadomowili się na egzotycznej wyspie Koh Samui na południu kraju. Adrianna Eisenbach postanowiła wybudować tam willę.

Ostatnio gwiazda pokazała, jak postępują prace na budowie nowego domu. Prace trwają już od trzech miesięcy, ale już widać efekty. Celebrytka nie ukrywa, że jest dumna z decyzji. Przy willi będzie znajdował się basen. Przekazała, że niedługo znów pojawi się w Polsce, by dokończyć pakowanie.

Budujemy dom w Tajlandii. Jesteśmy w szoku, w jakim tempie on rośnie. Zrobili nam już basen i zobaczcie, ilu ludzi pracuje nad naszym domem. A my musimy wracać do Polski, żeby się spakować

– zdradziła Eisenbach w mediach społecznościowych.