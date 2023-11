Tłuszcze w diecie odchudzającej? Przecież jeszcze kilkanaście lat temu unikaliśmy ich jak ognia, a rynek podbijały produkty typu "light". Z czasem okazało się jednak, że winnych dodatkowych kilogramów należy szukać gdzie indziej, a spożywanie tłuszczów jest wręcz niezbędne do zachowania zgrabnej sylwetki, energii i zdrowia. Dlaczego należy je więc jeść? Wyjaśniamy!

Najlepsza dieta na odchudzanie

Więcej tłuszczu i białka, a mniej węglowodanów – taki trend widoczny jest ostatnio w światowym odchudzaniu. Wszystkie najpopularniejsze obecnie diety opierają się na tej samej zasadzie - jest w nich przewaga białka i tłuszczów nad węglowodanami. Specjaliści radzą minimalizować ilość spożywania tego składnika pod postacią białego pieczywa, makaronu, ryżu, ciastek, krakersów etc. Zamiast nich powinniśmy jeść produkty pełnoziarniste i kasze (oczywiście w rozsądnych ilościach). Pamiętajmy, że warzywa i owoce to również węglowodany, ale takie, które nie zagrażają naszej sylwetce. :)

Jak skutecznie schudnąć? Jedz tłuszcze!

Dlaczego tłuszcze są niezbędne podczas odchudzania? Ponieważ dodanie ich do posiłku bardzo mocno wpływa na współczynnik sytości. Podobnie jak obecność białek czy błonnika, tłuszcze pozwalają nam szybciej osiągnąć uczucie nasycenia i utrzymać je na dłużej. Pamiętajmy jednak, że mówimy o zdrowych tłuszczach. Frytki smażone w głębokim oleju, czy ser w panierce na pewno nie pomogą nam schudnąć!

Jak komponować posiłki podczas diety odchudzającej? Każdy z nich powinien zawierać pełnowartościowe białka (mięso, ryba, nabiał, jaja, warzywa strączkowe), błonnik (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona) oraz tłuszcze (oliwę z oliwek, orzechy, awokado, pestki, tłuste ryby). Produkty bogate w zdrowy tłuszcz otwierają zupełnie nowe możliwości przy przygotowaniu dietetycznych dań. Przykładowo warzywa w oleju OLE! to zarówno wartości odżywcze zawarte w warzywach – suszonych pomidorach czy oliwkach, jak i dopełnienie diety przez aromatyczny olej, którym są one otoczone. Można go używać zarówno na ciepło – do smażenia, jak i na zimno jako aromatyczny, ziołowy olej do skropienia sałatki lub jako baza do sosu własnej kompozycji.

Dzięki tak skomponowanej diecie będziemy w niej konsekwentni, ponieważ nie pojawią się gwałtowne wahania poziomu glukozy we krwi, a co za tym idzie uczucie głodu i frustracji. Taki sposób żywienia ma jeszcze więcej zalet – nie tylko chudniemy, ale stabilizacji ulega też poziom insuliny, a organizm „uczy się” korzystania z kwasów tłuszczowych jako głównego źródła energii.

Oczywiście, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiejkolwiek diety zalecana jest konsultacja lekarska. Ważne jest też, aby wybierać produkty wysokiej jakości i ze sprawdzonego źródła, gwarantujące dostarczenie organizmowi odpowiednich wartości odżywczych. Dlatego przygotowaliśmy dla was pyszne i zdrowe przepisy, które pomogą w walce o szczupłą sylwetkę!

Sałatka z batatów, buraków, serem feta i Kaparów w oleju z ziołami OLE!

Składniki:

• mix sałat lub opakowanie rukoli

• 3 ugotowane buraki

• 2 duże bataty (ugotowane na all dente)

• 100g sera feta (może być więcej)

• ½ szklanki pestek słonecznika (może być też dyni)

• 2-3 łyżki Kaparów oleju z ziołami OLE!

• oliwa + gęsty ocet balsamiczny

• sól, pieprz

Ugotowane buraki oraz bataty kroimy w plastry. Bataty polewamy odrobiną oliwy i układamy na ruszcie lub grillowej patelni. Na suchej patelni prażymy pestki, aż do zarumienienia. Na sałatę układamy plastry buraków, ciepłe kawałki batatów, pokruszonym serem feta, kapary i posypujemy pestkami. W osobnym naczyniu łączymy oliwę i ocet balsamiczny. Dodajemy soli i pieprzu. Gotowym sosem polewamy sałatkę tuż przed podaniem.

Cukiniowe naleśniki na sałacie z serem feta i Suszonymi pomidorami z pestkami dyni OLE!

Składniki:

• 1 duża cukinia

Ciasto naleśnikowe:

• ½ szklanki mąki

• ½ szklanki mleka lub wody

• 1 jajko

• szczypta soli

Do sałatki:

• ser feta

• sałata

• pomidory

Sos jogurtowo-czosnkowy:

• oliwa (ok.2 łyżki)

• 1 ząbek czosnku

• 1 jogurt naturalny

• ulubione zioła (np.zioła prowansalskie)

• Suszone pomidory z pestkami dyni OLE!

• sól, pieprz

Łączymy składniki do sosu. Do miseczki wlewamy jogurt i powoli, cały czas mieszając, dolewamy oliwę. Dodajemy posiekany ząbek czosnku, zioła. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Cukinię kroimy na plasterki o grubości ok. 0,5 cm. Robimy ciasto naleśnikowe i odstawiamy na min. 15 minut do lodówki. Plasterki cukinii maczamy w cieście i smażymy na rozgrzanym oleju partiami. Odsączamy na papierze (nie musimy). Układamy na sałacie z pomidorkami, serem feta i suszonymi pomidorami z pestkami dyni. Przed podaniem polewamy sosem.

Smacznego!

Artykuł powstał z udziałem marki OLE!