Mocznik we krwi może być objawem choroby nerek

Mocznik to produkt końcowy przemiany białek w wątrobie. Jest on usuwany z organizmu przede wszystkim za pomocą nerek, z moczem. Sama obecność mocznika we krwi nie świadczy o chorobie nerek. Można ją podejrzewać dopiero wtedy, kiedy stężenie mocznika jest zbyt wysokie.