Trudno nam sobie wyobrazić codzienny makijaż bez podkreślonych rzęs. Produkty, które możemy obecnie znaleźć na rynku, mają udoskonalone formuły i często pełnią więcej niż jedną funkcję. Nic dziwnego, że coraz trudniej wywołać w nas efekt „wow”. Żeby tak się stało, potrzebujemy spektakularnego pogrubienia i/lub ekstremalnego wydłużenia. Sprawdźcie nasze kosmetyczne hity od Maybelline New York, które wspaniale podkreślają spojrzenie.

Jak wybrać odpowiedni tusz do rzęs?

Na początku musimy zadać sobie pytanie, jakiego właściwie efektu oczekujemy. Jedne tusze dają na tyle naturalny efekt, że idealnie sprawdzą się do codziennego makijażu. Te mocniejsze i wyrazistsze są polecane przede wszystkim na wieczór i specjalne okazje. W ofercie wielu znanych marek (takich jak np. Maybelline New York) znajdziecie wysokiej jakości produkty, które spełnią wszystkie wasze oczekiwania. Wśród nich są tusze do rzęs:

wydłużające,

pogrubiające,

podkręcające,

wodoodporne.

Kolejna dobra wiadomość? Wiele z nich łączy w sobie kilka właściwości. Nie wierzycie? Wybierzcie jedną z mascar, którą polecamy w naszym rankingu, i przekonajcie się same. Psst…wszystkie z nich znajdziecie w drogerii internetowej MAKEUP w bardzo korzystnych cenach.

Mat. prasowe

5 najlepszych tuszów do rzęs Maybelline New York

Maybelline Sky High

Kosmetyk wyróżnia się specjalną szczoteczką, która precyzyjnie rozdziela włoski i dokładnie pokrywa je tuszem (także w trudno dostępnych miejscach, takich jak kąciki oczu). Zawartość ekstraktu z bambusa w formule zapobiega powstawaniu grudek i działa niczym regenerująca odżywka do rzęs. Efekt? Włoski nie tylko wyglądają pięknie (mascara Maybelline Sky High zapewnia spektakularny efekt, który jest widoczny nawet przez 24 godziny od aplikacji), lecz także są wzmocnione od cebulek aż po same końce.

Maybelline Lash Sensational

Produkt zawdzięcza swoje działanie przede wszystkim szczoteczce z wypustkami o różnej długości. Nietypowy kształt sprawia, że dociera nawet do najkrótszych włosków. Kosmetyk doskonale rozdziela rzęsy i nie powoduje osadzania się na włoskach zbyt dużej ilości tuszu. Co równie ważne, formuła mascary zawiera niewielką ilość wosków, jest ultraczarna i nie skleja rzęs. Maybelline Lash Sensational jednocześnie wydłuża, pogrubia i dodaje objętości, tworząc efekt gęstego wachlarza.

Maybelline Colossal Volum’ Express 100% Black

Specjalną szczoteczkę Mega Brush ma Maybelline Colossal Volum’ Express 100% Black. Poznacie ją po charakterystycznym, grubszym kształcie, który idealnie dopasowuje się do oka, a jednocześnie pomaga nabrać odpowiednią ilość tuszu. Potrzebujecie więcej argumentów? Mascarę charakteryzują ultraczarne pigmenty, a także pogrubiająca formuła na bazie kolagenu. Po jej użyciu oczy stają się większe i wyrazistsze. Na plus zaliczamy też trwałą, nierozmazującą się konsystencję, która szybko zasycha na włoskach i jest odporna na czynniki zewnętrzne. Chcesz pomalować rzęsy szybko i efektownie? Już wiesz, który produkt sprawdzi się najlepiej.

Maybelline The Falsies Lash Lift

W składzie mascary Maybelline The Falsies Lash Lift znajdziecie specjalnie dobraną kompozycję wosków, które ułatwiają aplikację kosmetyku (od nasady aż po same końce). Formuła została wzbogacona również o olej jojoba, który nadaje rzęsom sprężystość i elastyczność, a także dogłębnie je odżywia i wzmacnia. Efekt pogrubienia zapewnia z kolei dodatek sztucznego jedwabiu.

Maybelline New York Total Temptation Waterproof Mascara

Wodoodporna mascara jest trwała, nie osypuje się ani nie ściera (z powodzeniem możecie więc użyć jej podczas kąpieli w basenie czy na siłowni). Specjalnie wyprofilowana szczoteczka precyzyjnie rozdziela włoski, pogrubia je i nadaje im intensywny, czarny kolor. Bogata formuła kosmetyku zawiera woski i oleje roślinne, które działają odżywczo i wzmacniająco. Produkt doskonale natłuszcza rzęsy, poprawiając ich sprężystość i wygładzenie.

A wy – którą mascarę wybierzecie dla siebie?

Materiał promocyjny MAKEUP (La Makeup Sp. z o.o.)