Klaudia Klimczyk, znana w sieci jako Mama na obrotach, zaskoczyła fanów kolejną niesamowitą zmianą. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki humorystycznym filmikom z życia codziennego, tym razem podzieliła się efektami swojej spektakularnej metamorfozy. Co się zmieniło i co na to internauci?

Mama na obrotach schudła i zmniejszyła rozmiar ubrań! Fani nie dowierzają

Klaudia Klimczyk, znana jako Mama na obrotach, ponownie zaskoczyła swoich fanów! Influencerka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym opisuje swoją metamorfozę. Po intensywnej pracy nad swoją sylwetką schudła aż 23 kilogramy. Teraz ponownie zaskoczyła internautów i wyjawiła, jak bardzo zmniejszył się jej rozmiar ubrań. Aż trudno w to uwierzyć!

W wideo na Instagramie Mama na obrotach pokazuje, jak z radością mieści się w swoje spodnie sprzed kilku lat, informując tym samym, że zmniejszyła swój rozmiar z 56 do 44. W opublikowanym nagraniu widać, jak podekscytowana Mama na obrotach celebruje swój sukces. W tle pojawia się również jej kot, który – jak sugeruje influencerka – wydaje się nie dowierzać w jej metamorfozę:

Jest co świętować, nawet kot nie wierzy – napisała pod wideo.

Reakcja internautów była natychmiastowa – pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych podziwu i gratulacji:

Nie mogę się do Ciebie przyzwyczaić teraz, gratulacje

Brawo! Nie mogłaś zrobić nic lepszego, żeby wkurzyć hejterów

Zmiana jest niesamowita. Brawo

Jak schudła Mama na obrotach?

Choć Mama na obrotach nie ujawnia szczegółów swojej diety i planu treningowego, to jej przemiana sugeruje, że włożyła w nią ogrom pracy. Wcześniej wspominała, że kluczem do sukcesu była konsekwencja oraz zmiana nawyków żywieniowych:

To deficyt kaloryczny i ćwiczenia. Mam rowerek stacjonarny, mam wyliczone kalorie odpowiednio do moich potrzeb i zdrowia przez osoby, które się na tym znają i mają doświadczenie - napisała influencerka.

Widoczna utrata wagi sprawiła, że influencerka nie tylko wygląda zupełnie inaczej, ale także czuje się znacznie lepiej w swoim ciele. Jej postawa motywuje inne kobiety do działania i pokazuje, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko się tego chce.

Kim jest Mama na obrotach? Internautki pokochały ją za autentyczność

Mama na obrotach to postać, która udowadnia, że można mieszkać na wsi i zdobyć ogromną popularność w sieci. Prawdziwe imię i nazwisko influencerki to Klaudia Klimczyk, a jej barwna osobowość oraz śląskie poczucie humoru przyciągnęły miliony fanów. Ma 33 lata, męża i dwie córki – Andreę i Sonię. Razem z rodziną mieszka na Opolszczyźnie, w jednej z wiosek w gminie Zębowice, w powiecie oleskim.

Początkowo była typową śląską gospodynią, która nagrywała humorystyczne filmiki inspirowane codziennym życiem. Jej autentyczność i umiejętność śmiania się z samej siebie sprawiły, że zyskała ogromną popularność. Po trzech latach nagrywania postanowiła zrobić kolejny krok – teraz występuje na żywo ze swoim stand-upem w Polsce i Wielkiej Brytanii.

