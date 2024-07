Zatrucie czadem to częsta konsekwencja nieprawidłowego korzystania z piecyków gazowych, kuchenek czy zmniejszonej wentylacji pomieszczeń w zimie. To również jedna z „ulubionych” metod samobójczych.

Czad, czyli tlenek węgla, to bezbarwna, bezwonna i silnie trująca substancja lotna. Jest lżejsza od powietrza, dlatego bardzo łatwo się w nim porusza. Szybko dostaje się do organizmu człowieka przez górne drogi oddechowe i wpada do krwiobiegu, a przez to staje się śmiertelnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Zatrucie tlenkiem węgla: przyczyny

Najczęstszą przyczyną zatrucia czadem jest nieprawidłowe korzystanie z urządzeń gazowych lub korzystanie z nich w momencie, gdy są wadliwe i „ulatnia się” z nich tlenek węgla. Jakie jeszcze mamy przyczyny zatruć:

przebywanie w pomieszczeniu, w którym wybuchł pożar, a pozamykane są w nim okna i drzwi,

brak poprawnie działającej wentylacji w pomieszczeniach,

duże zagęszczenie spalin,

zatrucie przemysłowe.

Zatrucie tlenkiem węgla to jedna z najczęstszych metod samobójczych, ponieważ nie jest bolesne ani krwawe, a sama śmierć następuje szybko – w bardzo wysokim stężeniu objętościowym czadu (powyżej 1%) zgon następuje już po 2-3 minutach.

Zatrucie tlenkiem węgla: objawy i leczenie

Pierwszym i najgroźniejszym objawem zatrucia tlenkiem węgla jest problem z oddychaniem. Inne objawy zatrucia czadem:

ból głowy, zawroty głowy,

wymioty,

śpiączka,

zaburzenia pracy serca,

zwalniające tętno,

osłabienie organizmu,

poczucie paniki i oszołomienia, silny szok psychiczny,

utrata przytomności.

Gdy nastąpi utrata przytomności jest to oznaka silnego zatrucia czadem. Osobę, która ma objawy przedstawione powyżej, powinno się jak najszybciej poddać badaniu krwi na ilość karboksyhemoglobiny, a później leczeniu. Najczęściej w celu ratowania pacjenta przetacza się krew, stosuje zaawansowaną tlenoterapię i zapobiega obrzękowi mózgu, który może być wywołany przez silne niedotlenienie. Często przy zatruciu czadem występuje dodatkowo kwasica metaboliczna, a jej objawy (nudności, wymioty, brak apetytu) mogą doprowadzić do pogorszenia stanu organizmu.

Często pacjenci odratowani z zatrucia tlenkiem węgla doświadczają w przyszłości dotkliwych skutków ubocznych: regresu myślenia intelektualnego, zaniku poczucia zmysłów czy nawet mowy oraz czucia.