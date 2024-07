Kilka tygodni temu Marcin Hakiel i jego ukochana dumnie ogłosili, że spodziewają się dziecka! Choć można by przypuszczać, że od tego momentu para rozpocznie intensywną relację z wyczekiwania przyjścia na świat maleństwa, stało się coś odwrotnego. Szczególnie widok na profilu tancerza zastanawia.

Co się dzieje u Marcina Hakiela i Dominiki?

Obecnie trwający związek Marcina Hakiela budzi ogromne zaciekawienie, w szczególności odkąd dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się dziecka. Jest to już druga relacja tancerza od czasu rozstania z Kasią Cichopek, jednak tym razem od samego początku udowadniał on, że poważnie traktuje swoją wybrankę. Co więcej, internauci ciepło przyjęli Dominikę i szybko przenieśli się również na jej profil.

Zakochani nie mieli przed odbiorcami wielu tajemnic i chętnie dzielili się romantycznymi kadrami czy pokazali wspólnie zrobione tatuaże. Mimo to spore zamieszanie wywołała ogłoszona przez nich kilka tygodni temu radosna nowina o ciąży Dominiki! Krótko potem para pojawiła się jeszcze razem na evencie, a także uraczyli odbiorców zdjęciem z podróży. Niespodziewanie jednak wszystko się zmieniło!

Marcin Hakiel z ukochaną Instagram@MarcinHakiel

Choć jeszcze do niedawna Marcin Hakiel był bardzo aktywny w sieci i niemal każdego dnia wrzucał na Instagram nowe posty, nagle na jego profilu zapanowała cisza. Tancerz przestał publikować kadry z ukochaną, a ostatnią, taneczną wzmiankę opublikował 13 czerwca. Podobnie rzecz ma się w przypadku Dominiki, która co prawda stara się nie zaniedbywać swoich odbiorców, jednak od pewnego czasu publikuje wyłącznie swoje archiwalne zdjęcia oraz filmiki z koncertów, w których kiedyś brała udział.

Podobnie jak Marcin, nie wrzuca nowych zdjęć z nim ani nie zamieszcza żadnych wzmianek dotyczących ciąży. Internauci byli wręcz przekonani, że po ogłoszeniu radosnej nowiny para będzie chętnie opowiadać o przygotowaniach do narodzin maleństwa, tymczasem stało się inaczej.

Trudno wysnuć, czym jest spowodowana zmniejszona aktywność Hakiela i Dominiki w sieci, jednak mamy nadzieję, że u nich wszystko w porządku!

Marcin Hakiel z ukochaną Artur Zawadzki/REPORTER/East News

VIPHOTO/East News