Marcin Hakiel już od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku dziewięć lat młodszej od niego Dominiki Serowskiej. Zakochani odkąd poinformowali, że zostaną rodzicami, coraz chętniej dzielą się w sieci kadrami ze wspólnego życia. Niespodziewanie na Instastories tancerza pojawiło się zdjęcie, na którym widać ich dziecko!

Marcin Hakiel pokazał zdjęcie dziecka

Marcin Hakiel przez wiele lat tworzył zgrany związek z Katarzyną Cichopek, z którą doczekał się dwójki dzieci - Adama i Helenki. Para spędziła wspólnie 17 lat, jednak dwa lata temu ich drogi niespodziewanie się rozeszły. Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, natomiast Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku dużo młodszej od niego Dominiki Serowskiej. Zakochani niedawno wzięli udział w nowym cyklu Mateusza Hładkiego "Mówię Wam", podczas którego dziennikarz ujawnił, że Marcin i Dominika są już po zaręczynach, a do tego wyjątkowego momentu miało dojść w lutym.

W życiu Dominiki i Marcina niewątpliwie sporo się dzieje, a ich związek rozwija się w bardzo szybkim tempie. Kilka miesięcy temu wyszło bowiem na jaw, że Dominika i Marcin Hakiel spodziewają się dziecka. Przez dłuższy czas nie było pewne, czy zakochani będą rodzicami syna, czy córki jednak para rozwiała wszystkie wątpliwości, organizując wystawne baby shower, podczas którego okazało się, że będą mieli syna. Rodzice mają na swojej liście imiona takie jak: Radzimir oraz Jeremi, ale nie zdradzili, na jakie ostatecznie się zdecydowali.

Dominika Serowska chętnie odzywa się do fanów i dzieli się z nimi urokami ciąży, a także pokazuje przygotowania do nowej roli. Ukochana Hakiela wyjawiła m.in. kto nosi spodnie w ich związku, a także to, jakie podejście ma do dzieci tancerza - Adasia i Helenki.

Nasze decyzje i nasze wybory. Jestem dorosła, zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który ma dzieci, więc naturalnie są one częścią mojego życia. Trzeba dużo rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach, obserwacjach, odczuciach - wyznała Dominika.

Dominika zdradziła również ostatnio, kiedy ma planowany termin porodu. Jak wyjawiła, ma się to wydarzyć jeszcze w tym roku, bo w grudniu. Marcin Hakiel, choć zazwyczaj jest mniej wylewny w tym temacie niespodziewanie udostępnił na Instastories zdjęcie z USG przedstawiające twarz jego dziecka.

Wygląda więc na to, że tancerz nie może się już doczekać, aż maluch będzie na świecie! My również czekamy na tę informację i na wspólną fotkę z ich synkiem.

