Zapalenie oskrzeli w ciąży wymaga szczególnej ostrożności w doborze leków. Kobiety w ciąży nie mogą zażywać dowolnych środków, każdy lek powinien być skonsultowany z lekarzem.

Zapalenie oskrzeli to choroba układu oddechowego. Mogą wywołać ją wirusy lub kontakt z drażniącymi układ oddechowy substancjami. Zapaleniu oskrzeli towarzyszy uczucie kłucia w klatce piersiowej i kaszel – początkowo suchy, a potem mokry oraz odkrztuszanie wydzieliny. Kaszel może utrzymywać się nawet przez kilka tygodni. Często w trakcie zapalenia oskrzeli słychać charakterystyczny świszczący oddech.

Leczenie zapalenia oskrzeli w ciąży

Leczenie zapalenia oskrzeli odbywa się w domu. Jeżeli choroba ma łagodny przebieg, a jej przyczyną jest infekcja wirusowa, wystarczy kilkudniowe leżenie w łóżku i stosowanie syropów rozrzedzających wydzielinę i ułatwiających odkrztuszanie. W leczeniu kaszlu towarzyszącego zapaleniu oskrzeli kobiety w ciąży mogą wykonywać inhalacje z tymianku lub prawoślazu. Jeżeli inhalacje nie pomagają należy zgłosić się do lekarza, ponieważ silny kaszel może wywołać przedwczesne skurcze macicy. Kaszel suchy leczony jest środkami przeciwkaszlowymi, a kaszel mokry wykrztuśnymi. Przy kaszlu mokrym zaleca się inhalacje z wody i soli fizjologicznej. Bezpiecznie działają także niektóre syropy ziołowe (np. z prawoślazu lub babki lancetowatej) oraz niektóre syropy dla dzieci. Kobiety w ciąży nie powinny leczyć kaszlu syropami z guajakolem i kodeiną, gdyż mogą one uszkodzić płód. Nie wskazane jest także zażywanie środków hamujących kaszel. W przypadku bakteryjnego zapalenia oskrzeli i koniecznej antybiotykoterapii, lekarz przypisze bezpieczny dla kobiet w ciąży antybiotyk. Antybiotyki, które mogą być stosowane przez kobiety w ciąży to np. antybiotyki z grupy penicylin, z grupy cefalosporyn oraz niektóre makrolidy.

