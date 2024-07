Mimo że medycyna notuje ciągły postęp, wciąż istnieją choroby, których nie da się całkowicie wyleczyć. Nieuleczalne są między innymi AIDS, choroba Alzheimera, reumatoidalne zapalenie stawów, mukowiscydoza i astma.

Nie każda nieuleczalna choroba jest automatycznie śmiertelna. W przypadku niektórych schorzeń można złagodzić objawy i skutki, a w rezultacie przeżyć z chorobą wiele lat.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera, inaczej otępienie starcze, ujawnia się zwykle około 60-65 roku życia. Jej efektem jest zanik neuronów w mózgu, co z kolei powoduje utratę pamięci i zdolności poznawczych.

Gorączka krwotoczna – ebola

Gorączka krwotoczna wywołana przez wirus ebola to niezwykle niebezpieczna i wysoce śmiertelna choroba. Najczęściej występuje w krajach tropikalnych, ale przypadki zarażeń były odnotowane także w Europie i Ameryce Północnej. Naukowcy od kilku lat pracują nad szczepionką na ebolę, dotychczas bezskutecznie.

AIDS

AIDS to inaczej nabyty zespół upośledzenia odporności. Choroba wywoływana jest przez wirus niedoboru odporności, czyli HIV. Wzrost liczby zachorowań na AIDS rośnie z każdym rokiem.

Choroba Heinego-Medina

Choroba Heinego-Medina, znana też jako polio, to choroba zakaźna prowadząca do paraliżu ciała, trwałego kalectwa, a w niektórych przypadkach do śmierci. W obecnych czasach chorobie zapobiega się poprzez przyjęcie ogólnodostępnej szczepionki. Wyleczenie polio nie jest jednak możliwe.

Wścieklizna

Wścieklizna to choroba zakaźna rozwijająca się na skutek ugryzienia przez zakażone zwierzę dzikie lub domowe. Wścieklizna jest śmiertelna i nieuleczalna.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza to choroba o podłożu genetycznym mająca szkodliwy wpływ na układ oddechowy i pokarmowy. Objawia się występowaniem lepkiego śluzu, który zalega w oskrzelach i oskrzelikach i utrudnia oddychanie. Mukowiscydoza jest nieuleczalna, ale łagodzenie objawów pozwala na dożycie do wieku dorosłego.

Toczeń

Toczeń to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje organizm zamiast go chronić. Jest to bardzo tajemnicza choroba, której przyczyny nie zostały jeszcze odkryte. Choroba jest śmiertelna, ale przy dobrej opiece można z nią przeżyć nawet 20 lat.

Astma

Na astmę oskrzelową, częstą chorobę układu oddechowego, można zapaść w każdym wieku. Czasami choroba na wiele lat wchodzi w stan remisji, czyli bezobjawowy, ale nie da się jej całkowicie wyleczyć.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest też nazywana gąbczastym zwyrodnieniem mózgu. CJD prowadzi do postępującej i nieodwracalnej degradacji mózgu. Choroba występuje rzadko, dotyka jedną osobę na milion. Rozwija się jednak nagle i szybko, pacjenci rzadko przeżywają powyżej 2 lat od momentu zachorowania.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów, czyli RZS to najczęściej występująca choroba zapalna stawów. Jest to choroba stopniowo odbierająca sprawność. Często uniemożliwia prowadzenie normalnego, aktywnego życia. RZS atakuje cały organizm, ma też negatywny wpływa na psychikę i może prowadzić do depresji. Nie ma na nią skutecznego lekarstwa, ale objawy można łagodzić farmakologicznie oraz za pomocą rehabilitacji i fizykoterapii.