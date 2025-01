Wielkie zmiany u Kate. Dowiedzieliśmy się tuż przed urodzinami księżnej

Według zagranicznej prasy jeszcze w pierwsze dni 2025 roku księżna Kate oraz książę William przebywali w domku w Norfolk na południu Anglii. Małżeństwo wyjechało tam przed Bożym Narodzeniem, by tam w otoczeniu wyłącznie najbliższej rodziny spędzić okres świąt, a także przywitać Nowy Rok. Przyszła królowa i następca tronu nie wzięli udziału w bożonarodzeniowych uroczystościach organizowanych w Londynie. Para dołączyła do reszty brytyjskiej rodziny królewskiej dopiero podczas tradycyjnego nabożeństwa. Teraz książę i księżna Walii szykują się do niezwykle ważnego wydarzenia. Już w czwartek, 9 stycznia Kate będzie świętowała 43. urodziny. Tuż przed tym małżonków czeka spora zmiana.

Reklama

Księżna Kate i książę William już spakowali walizki

Jak informuje brytyjski magazyn „Hello!”, po kilku tygodniach spędzonych w Norfolk księżna Kate i książę William spakowali walizki. Para ponoć już opuściła domek letniskowy i przeniosła się z powrotem do Adelaide Cottage w pobliżu zamku Windsor. Powodów jest kilka. Dzieci przyszłej królowej i następcy tronu w tym tygodniu kończą ferie świąteczne. Książęta George, Louis i księżniczka Charlotte za moment wrócą do szkoły.

Kolejny powód to przygotowania do przyjęcia urodzinowego księżnej Kate. W czwartek, 9 stycznia ukochana księcia Williama będzie świętowała 42. urodziny. Według brytyjskich dziennikarzy po trudnych doświadczeniach z ubiegłego roku, związanych z chorobą nowotworową księżnej Walii, para będzie chciała wreszcie celebrować ten czas w miłej atmosferze.

Choć royalsi przez dziewięć miesięcy mieli bardzo poważne problemy osobiste, nie zapomnieli o innych sprawach. Na początku roku Kate i William ujawnili, że są w żałobie. Para opublikowała oświadczenie po tragicznym zamachu w Nowym Orleanie. Ponoć następca tronu osobiście skontaktował się z rodziną ofiar.

Warto przypomnieć, że książę William i Kate Middleton odwołali lunch świąteczny. Małżeństwo chciało spędzić ten okres wyłącznie w gronie najbliższych. Eksperci wiele mówią o roli, jaką księżna Walii będzie pełniła w 2025 roku. Dziennikarze spodziewają się, że przyszła królowa będzie częściej pojawiała się u boku męża, jednak najprawdopodobniej będzie unikała dalekich podróży zagranicznych.

We wrześniu księżna Kate ujawniła, że zakończyła chemioterapię i wraca do zdrowia. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zamierza wrócić do obowiązków, jednak cały czas musi dbać o siebie i unikać przemęczenia, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby nowotworowej.

Reklama

Zobacz także: Wyciekła treść prywatnych SMS-ów księżnej Kate i Meghan Markle! Doszło między nimi do kłótni