Zaborczość i zazdrość nie są dobrymi doradcami. Potrafią wyrządzić wiele szkody w relacji, a nawet doprowadzić do jej rozpadu. Co zrobić, żeby zaborczość w związku nie okazała się silniejsza niż miłość?

1. Przestań oglądać się za siebie – możliwe, że kiedyś ktoś cię zranił, zdradził czy okłamał, ale pamiętaj, że teraz jesteś w nowym związku z kompletnie inną osobą. Nie możesz już zmienić przeszłości, więc zostaw ją za sobą i skoncentruj się na obecnej relacji. Nie pozwól, żeby przeszłość ją zrujnowała.

2. Nie kontroluj partnera – nie pozwól, by wszystkie twoje lęki i obawy koncentrowały się na partnerze. Uwierz, że cię kocha choćby dlatego, że wybrał właśnie ciebie do tego, by być razem.

Świetnym sposobem na to, żeby walczyć z zazdrością jest poznanie grona znajomych ukochanej osoby. Dzięki temu będziesz wiedzieć, z kim spędza wolny czas, a to sprawi, że wyobraźnia przestanie pracować tak intensywnie.

3. Nie próbuj zmieniać ukochanej osoby – jeśli np. była bardzo towarzyska gdy się poznaliście, dlaczego chcesz, żeby teraz z tego całkiem zrezygnowała. Nie bez powodu zauroczyła cię właśnie ta osoba – może nudziarz nawet nie wzbudziłby zainteresowania?

4. Nie szpieguj – wielu osobom zdarzyło się przeczytać otwartego maila czy podejrzeć historię połączeń partnera, nie mówiąc już o sprawdzeniu od góry do dołu publicznego profilu na portalu społecznościowym i komentarzy pod zdjęciami. Tacy już jesteśmy – ciekawscy, ale czasami trochę za bardzo. Jeśli próbujesz sprawdzać telefon partnera lub logować się na jego konta, tworzysz coraz większe rysy na waszej relacji, które z czasem mogą przeobrazić się w dziury nie do załatania.

5. Zmierz się ze swoimi demonami – dlaczego się tak zachowujesz, dlaczego zaborczość w twoim związku dominuje? Czego się tak naprawdę obawiasz? Porozmawiaj ze swoją połówką o tym, podziel się swoimi wątpliwościami, obawami, lękami. Druga osoba dzięki temu lepiej zrozumie ciebie i twoje reakcje, być może sama zmieni też niektóre swoje zachowania, aby jak najmniej cię obciążać.

6. Popracuj nad pewnością siebie – chorobliwa zazdrość i zaborczość w związku często są wynikiem niskiej samooceny i niepewności. Twój partner wybrał właśnie ciebie, bo uznał cię za wartościową osobę. Teraz pora, by w to uwierzyć.