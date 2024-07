Wybaczyć czy odejść? Zdrada żony jest bolesnym doświadczeniem, ale możesz sobie z nim poradzić. Nie wolno uciekać od problemu zdrady.

Zdrada w statystykach

Statystyki mówią wyraźnie – mężczyźni zdradzą częściej (kobiety – wskaźnik procentowy waha się co roku pomiędzy 12-42%, a u mężczyzn 21-48%). Patrząc na górne granice zauważamy, że prawdopodobnie co drugi mężczyzna może zdradzać. Niestety mężowie są również bardziej podatni na flirtowanie w pracy i fantazje erotycznie o innych kobietach niż żona czy partnerka. Zdarzają się jednak sytuacje, że to kobieta wykona „skok w bok”. Jak żyć po zdradzie żony, kiedy w naszym społeczeństwie mąż stereotypowo określany jest jako głowa rodziny, ultramęski samiec alfa?

Konsekwencje zdrady dla męża

Zdrada żony zawsze jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem dla małżeństwa. Gdy to kobieta zdradza, bardzo dotkliwe skutki uderzają oczywiście w męża, ale również w samą „winną”. Dlaczego tak się dzieje? Gdy po zdradzie dojdzie do pojednania i małżeństwo wspólnie postanowi nadal być razem, u męża włącza się podświadomy stan „ciągłej gotowości” – jest przewrażliwiony, pod każdym pretekstem będzie starał się kontrolować żonę i wręcz histerycznie sprawdzać jej wierność małżeńską.

Co powinien zrobić mąż?

Po pierwsze przełamać bariery społeczne, wyjść ze stereotypowych przekonań i przebaczyć. Bez względu, czy pozostanie w związku, czy go opuści – powinien dać sobie szansę na przebaczenie żonie i zdobycie się na szczerą rozmowę. Tylko w taki sposób konstruktywnie (i po męsku!) rozwiąże swój wewnętrzny problem, wywołany zdradą żony.

Wskazówki dla zdradzonego mężczyzny:

Stanąć naprzeciw problemu – uciekanie przed kryzysem w małżeństwie prowadzi do jego rozpadu. Gdy zdrada żony uderza bezpośrednio w męża, on powinien zmierzyć się z szeregiem negatywnych uczuć i emocji. Tylko w ten sposób może podjąć próbę ratowania związku.

Dać sobie czas – pośpiech i impulsywne decyzje są bardzo niewskazane przy kryzysie. Zdrada wyzwala wiele odczuć o podłożu frustracji, agresji czy przeciwnie: bierności i apatii. Należy wstrzymać się z jakimkolwiek działaniem i po kilku dniach „na chłodno” podjąć odpowiednie decyzje.

Rozmawiać – uciekanie przed partnerem, który zdradza, jest najgorszym z możliwych wyborów. Tylko rozmowa jest w stanie wytłumaczyć wiele partnerom, dlaczego zdrada pojawiła się w ich małżeństwie.

Podjąć decyzję – zbyt długie bycie w kryzysie (do kilku miesięcy) jest negatywną sytuacją dla wszystkich – samych małżonków, jak i otoczenia. Wciąż odkładanie na później trudnej rozmowy zwiększy szansę rozpadu małżeństwa.

Sieć wparcia dla zdradzonego mężczyzny

Mąż w sytuacji zdrady paradoksalnie nie jest sam. Wokół ma ogromną sieć wsparcia – rodzina, przyjaciele, znajomi z pracy, więc zamiast przeżywać samemu kryzys wewnątrz, może z nimi porozmawiać, wyrzucić z siebie negatywne emocje czy poradzić się, jak postępować w takiej sytuacji. Gdy przeżywanie uczucia i emocje są zbyt silne, a sam „poszkodowany” jest zbyt obciążony tą sytuacją, poleca się wizytę u psychologa lub psychoterapeuty.