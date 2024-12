Niedawno na światło dzienne wyszły zdjęcia Marianny Schreiber oraz syna Ryszarda Czarneckiego - Przemysława. Fani szybko zgadli, że tę dwójkę może łączyć coś więcej. Teraz ich związek został potwierdzony, a celebrytka postanowiła wyjawić szczegóły na temat ich relacji. Schreiber deklaruje, że jest w "białym związku". Co to oznacza?

Marianna Schreiber jakiś czas temu rozstała się z mężem, jednak para wciąż nie ma rozwodu, co czyni ich jeszcze oficjalnie małżeństwem. Zdaje się, że celebrytce to nie przeszkadza, ponieważ kilka dni temu dodała na swój profil na Instagramie zdjęcie z nowym mężczyzną. Fani nie byliby tak zaskoczeni, gdyby nie fakt, że to kolejny jej partner związany z polityką, a nawet z tą samą partią, czyli z PIS-em. Przemysław Czarnecki, syn Ryszarda Czarneckiego oraz Marianna zostali przyłapani na wspólnych zakupach, a gdy zdjęcia obiegły sieć, para zdecydowała się potwierdzić swój związek:

Ludzie, niektóre Wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów.Nie mam słów by wyrazić swoje ubolewanie nad tym co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo.Jest to jednym słowem - obrzydliwe.Jest mi tak po ludzku przykro.Przeczytałam kilkadziesiąt artykułów na swój temat, wypowiedzi znawców i psychologów. To, że jestem z kimś dla korzyści albo nie jestem. To, że ktoś jest czemuś winny albo i nie. Naprawdę tak nisko upadliśmy jako społeczeństwo?Za te osoby będę się po prostu modlić. A życzliwym i szanującym moje uczucia z całego serca Bóg zapłać.PS dziękuję tutaj Ryszardowi Czarneckiemu @ryszard.czarnecki.europosel za wsparcie. Jest Pan, Panie Pośle - wspaniałym Ojcem i ostoją.

- napisała Marianna pod zdjęciem z nowym ukochanym.